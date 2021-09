Ostatni zbiornik rozbudowanego Terminala Naftowego trafil do eksploatacji

Do eksploatacji trafił ostatni zbiornik ropy naftowej, powstały podczas II Etapu rozbudowy Terminala Naftowego Gdańsk. Tym samym nad polskim morzem można zmagazynować ok. 2 mln m, sześc surowca. Jak mówił w poniedziałek pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski dzięki temu poprawia się bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej do Polski.

Dzięki nowym inwestycjom, takim jak rozbudowa Terminala Naftowego, znacznie poprawimy bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej do Polski. Nasze rafinerie mogą zamawiać różne gatunki surowca i wybierać najbardziej korzystne oferty, wykorzystując nowe możliwości magazynowania. Będzie też łatwiej zaradzić nieprzewidzianym przerwom w dostawach" - podkreślił Naimski.

Jak zauważył, w ub. roku zeszłym roku polska baza surowcowa powiększyła się o blisko 550 tys. m sześc. nowych pojemności na ropę naftową zlokalizowanych u wybrzeży Bałtyku. żaznaczył, że nowe inwestycje zostały - mimo pandemii - zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Prezes PERN Igor Wasilewski dodał, że oddanie do użytku nowego zbiornika oznacza, że nad morzem dysponujemy obecnie prawie 2 mln m sześc. pojemności na ropę naftową. "Tym samym spełniamy oczekiwania klientów PERN, dla których transport drogą morską jest coraz bardziej istotny. Realizujemy nasz flagowy program Megainwestycji, efektywnie i terminowo oddajemy do eksploatacji kolejne projekty, z których każdy ma wpływ na bezpieczeństwo energetyczne" - dodał.

Wiceprezes PERN Mateusz Radecki zauważył z kolei, że inwestycje pozwolą przygotowaćć się się na nadchodzące wyzwania rynku zarówno petrochemicznego, jak i paliwowego. "Chcemy obsługiwać dokładnie takie mieszanki, jakie dadzą największą wartość dla naszych Klientów, by teraz oraz w czasie przejściowym wprowadzania nowych technologii, możliwie najlepiej wypełniać naszą rolę w systemie energetycznym" - zapewnił.

W Bazie w Gdańsku w ub. roku zakończyła się budowa dwóch zbiorników o pojemności 100 m. sześć, a kilka miesięcy później Terminal Naftowy w Gdańsku powiększył się o 4 zbiorniki o łącznej pojemności 345 tys. m sześć . Oddany do eksploatacji zbiornik o poj. 45 m. sześc. ropy zkończył II etap rozbudowy Terminala Naftowego w ramach programu Megainwestycji. Program ten jest rezultatem przyjętej przez Radę Ministrów Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, ujęty jest również w strategii PERN.