Oto największe sieci stacji benzynowych w Polsce

Orlen dysponuje największą siecią stacji benzynowych w kraju. Na podium znalazły się także BP oraz MOL.

Na koniec lipca 2023 roku Orlen zarządzał 1 916 stacjami paliw, co oznacza spadek o cztery stacje w porównaniu do stanu na koniec czerwca. Na drugim miejscu uplasował się koncern BP z 580 stacjami, to wzrost o dwa obiekty wobec czerwca 2023. Na trzeciej pozycji znalazł się MOL z 489 stacjami, to spadek o pięć stacji w porównaniu do stanu sprzed miesiąca - wynika z danych ISBnews.

W sumie sześciu największych operatorów w Polsce (w tym gronie są także Shell, Moya i Circle K) zarządzało na koniec lipca 2023 siecią 4259 stacji.

W sieci Shella znalazło 457 stacji benzynowych, to identyczna liczba jak w czerwcu. Moya dysponowała siecią 417 stacji (wzrost o cztery w porównaniu do czerwca), w Circle K znalazło się 400 stacji (spadek o cztery).

W sumie w końcu lipca w całej Polsce było 7919 stacji benzynowych wszystkich sieci.