Oto największe zagrożenie dla fuzji Orlenu, Lotosu i PGNiG

Poza korzyściami płynącymi z połączenia Orlenu, Lotosu i PGNiG istnieją też zagrożenia. Proces ten wymagał będzie ogromnych nakładów inwestycyjnych i innowacji, a to z kolei – dużej zwinności. A w kontekście udziału Skarbu Państwa: ważne, by oddzielić politykę od zarządzania, by zawsze decydowały kryteria ekonomiczne i strategiczne. Problemem może być też długość procesu przejęcia Lotosu - ów proces może być najtrudniejszym, horyzontalnym elementem fuzji.

Nie konkurować w kraju

Zielony Ład

Poza szansami – zagrożenia

Według nich koncerny BP, Total, Shell i Repsol w tym momencie mocno inwestują w nowe obszary. W samym 2021 r. zapowiedziały nakłady na rozwój odnawialnych źródeł energii na poziomie odpowiednio: Shell – 1,6-2,5 mld euro, Total – ponad 1,6 mld euro, BP – 450 mln euro, a Repsol- 600 mln euro (z planem zwiększenia tych wydatków aż do 1,3 mld euro w 2025 r.).Czytaj też: BP planuje zielone inwestycje i zyskuje na wartości Robert Śleszyński przypomina, że budowa koncernu składającego się z Orlenu, Lotosu i PGNiG jest dyskutowana już od wielu lat.– Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie w kontekście megatrendów oddziałujących na przemysł i szeroko rozumianą gospodarkę. Historycznie różne okoliczności wpływały na to, że nie udawało się tego procesu przeprowadzić. Ale dzisiaj - w kontekście wyzwań cywilizacyjnych, przed jakimi stoją te koncerny - ruch polegający na konsolidacji sektora paliwowo-gazowego właściwie staje się koniecznością – tłumaczy.Jego zdaniem koncepcja stworzenia koncernu multienergetycznego, który dostarcza energię w różnej postaci, jest elementem budowy kompleksowego rozwiązania zaspokajającego potrzeby wszystkich konsumentów.Procesy koncentracji to powszechny obecnie trend w światowej gospodarce, dlatego też większość gigantów energetycznych konsoliduje swe siły. Główne przyczyny to regulacje klimatyczne, wysoka dostępność kapitału czy niskie stopy procentowe. Pandemia tylko przyspieszyła transformację w kierunku nowych źródeł energii odnawialnej. Poziom nakładów wymaganych przez UE jest tu jednak gigantyczny.- Konkurencja jest dobra, ale my rywalizujemy zarówno między sobą, jak i z koncernami zagranicznymi. Tym ostatnim musimy stawić czoła wspólnie. One już się przegrupowały i mogą skupić się na konkurencji międzynarodowej. My też powinniśmy to zrobić – wyjaśnia Robert Śleszyński.Kluczowymi korzyściami mają być m.in. pełne spektrum kompetencji od poszukiwań i wydobycia, przez rafinerię, petrochemię oraz nowoczesną energetykę i ciepłownictwo, aż po sprzedaż detaliczną. Elementem strategii po fuzji zaś – wzmacnianie centrów kompetencyjnych, w tym szczególnie w dziedzinie technologii wodorowych oraz efektywne zarządzanie wiedzą.Czytaj też: Zielona energia da zarobić inwestorom. Oto, co może przynieść największy zysk - Istotny jest też wybór inwestycji; brakuje tu najczęściej systematyki, spojrzenia na wszystkie projekty całościowo, a nie rozpatrywanie każdego osobno. Pamiętajmy, że inwestycje w energetyce są bardzo długookresowe. To rodzaj hazardu, bo wyjście z nich jest zawsze kosztowne – uważa prof. Dariusz Zarzecki. - Gdybym miał określić jednym zdaniem, co trzeba zrobić, powiedziałbym, że odpowiadać na megatrendy mądrymi decyzjami. Rozsądniej robić to w ramach jednej organizacji, bez wchodzenia sobie w drogę. Jeśli mamy skutecznie realizować politykę energetyczną – taki ruch ma sens. Musimy mieć gotowość do podjęcia rękawicy.O tym, jak wyglądać ma transformacja energetyczna, mówi opracowany przez Komisję Europejską Zielony Ład (ang. Green Deal).Według jego założeń coraz bardziej opłacalna ma być produkcja zielonej energii, a mniej – ta ze źródeł kopalnych. W efekcie popyt na paliwa konwencjonalne będzie spadał, a nasili się presja na źródła odnawialne – wynikająca z regulacji, ale też preferencji samych konsumentów.- Sektor rafineryjny stoi zatem przed ogromnym wyzwaniem. Rafinerie są zamykane – w ostatniej dekadzie było tak aż 30 przypadkach – informuje Robert Śleszyński.Jak wskazuje, lepszy klimat jest wokół gazu, ale to także tylko kwestia czasu...– Gaz będzie jeszcze przez jakiś czas paliwem przejściowym, ale - po nieuchronnej liberalizacji jego rynku - sytuacja się zmieni. A to wymaga przygotowania realnej strategii konkurowania. Jest to dużo bardziej efektywne w sytuacji, kiedy można ją konstruować w ramach zdywersyfikowanego koncernu, którego cash flow jest budowany z różnych segmentów działalności, niejednokrotnie stanowiących dla siebie naturalne zabezpieczenie – mówi Robert Śleszyński.Według niego wyzwaniem stają się dziś m.in. technologie przyszłości, w które należy równolegle inwestować na dużą skalę.- Dzisiaj o bezpieczeństwie energetycznym nie stanowią już tradycyjne aktywa trwałe, a dostęp do nowoczesnych technologii, przewaga kapitałowa czy też silna pozycja konkurencyjna zbudowana z wykorzystaniem zdywersyfikowanych źródeł energii, pozyskiwanych po konkurencyjnej cenie – akcentuje nasz rozmówca.Zdaniem profesora Macieja Stradomskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu następuje radykalna zmiana otoczenia biznesowego i trzeba szukać nowych modeli biznesowych w energetyce.- Zachodzi ona na poziomie regulacji prawnych, ale przede wszystkim na poziomie zmiany trendów konsumenckich i świadomości konsumentów w tej mierze. Zmiana modeli biznesowych wymaga jednak istotnych innowacji, nakładów i zwinności organizacyjnej – i to w bardzo wielu obszarach. I tu widzę największe wyzwanie dla powiększonej organizacji działającej w bardzo wielowątkowym otoczeniu biznesowym – podkreśla prof. Stradomski.Płocki koncern zapowiada, że będzie inwestować w zieloną energetykę, petrochemię, wodór, rozwój obszaru detalicznego.Istnieją też zagrożenia związane z fuzją, na które zwracają uwagę eksperci. Profesor Stradomski zauważa, że proces ten wymagał będzie ogromnych nakładów inwestycyjnych i innowacji, a to z kolei – dużej zwinności.Dlatego rodzi się pytanie, czy połączony, potężny organizm będzie w stanie być wystarczająco sprawny we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, a także koniecznych inwestycji własnych?Wątpliwości budzić może też ostateczny kształt udziału własnościowego – szczególnie w kontekście udziału Skarbu Państwa. Profesor Stradomski wskazuje też długość procesu przejęcia Lotosu - ów proces może być najtrudniejszym, horyzontalnym elementem fuzji. Jego zdaniem nie wiadomo, kiedy może się zakończyć, co budzi obawy, czy koszty fuzji Orlen-Lotos nie będą zbyt wysokie w relacji do korzyści, jakie można uzyskać.- Patrząc na rolę państwa w gospodarce: realizacja polityki energetycznej poszczególnych krajów UE wymaga narzędzi – taki koncern może być tym kołem zamachowym transformacji energetycznej Polski. Ważne, by oddzielić politykę od zarządzania, by zawsze decydowały kryteria ekonomiczne i strategiczne – mówi prof. Dariusz Zarzecki i kładzie nacisk na kwestię bezpieczeństwa energetycznego, która w całym procesie konsolidacji pozostaje kluczowa.Coraz mniejszą bowiem rolę odgrywa tu dostęp do złóż. Rośnie natomiast wyraźnie znaczenie wszechstronności energetycznej oraz potencjału kreowania innowacyjnych rozwiązań. Kraje bezpieczne energetycznie to kraje silne pod względem kompetencji badawczo-rozwojowych.– Mało wydajemy na badania i rozwój – i trzeba to zmienić. Nie osiągniemy tego z dnia na dzień – potrzebny jest potencjał ludzki. Połączony koncern musi już teraz mocno pracować nad nowymi technologiami – podkreśla prof. Dariusz Zarzecki.Ocena skutków tak dużych fuzji jest możliwa dopiero po dłuższym czasie i być może dopiero kolejne pokolenia ocenią wszystkie jej konsekwencje.- Rozmawiamy bardziej o tym, jak fuzja może wpłynąć na gospodarkę, niż o tym, jak z pewnością wpłynie. Cytując Karla Poppera: warto pamiętać, że przyszłość jest otwarta - i takie są też uroki życia gospodarczego – podsumowuje profesor Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.