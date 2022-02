P. Olechnowicz o przejęciu Lotosu przez Orlen: To ostatni moment, żeby zatrzymać tę klęskę

- Nie można dziś mówić, że Lotos nie miał i nie ma pomysłów na rozwój. Nadal są wielkie możliwości, tylko trzeba odpowiednich menedżerów i wizji tych, którzy profesjonalnie zrealizują właścicielskie decyzje - mówi WNP.PL Paweł Olechnowicz, który przez 14 lat kierował Grupą Lotos. Menedżer przywołuje chociażby niezrealizowany projekt rozwoju petrochemii w Polsce wyceniany na 8 mld zł.

Głośno wyraża pan sprzeciw wobec toczącej się transakcji przejęcia Lotosu przez Orlen. Przez 14 lat prezesowania gdańskiemu koncernowi przeprowadził pan restrukturyzację firmy, wprowadził ją na giełdę, zainicjował największy program inwestycyjny w historii. Boli, gdy - zgodnie z planem Orlenu - w połowie roku Lotos przestanie istnieć?



- Boli mnie jako obywatela i Polaka. Boli również jako menedżera, ale już inaczej, bo jestem poza firmą.



Faktycznie nazywają mnie twórcą Lotosu, ale to ludzie stworzyli tę firmę, a ja byłem jedynie szefem i pomysłodawcą tego kierunku rozwoju, ale bardzo uważnie słuchałem wszystkich pracowników.

Nie od dziś jest pan przeciwnikiem łączenia koncernów. Obejmował pan stery w Lotosie w 2002 roku, w czasie próby sprzedaży Rafinerii Gdańskiej. Później była próba przejęcia - z Rosjanami w tle, a z kolejnymi ministrami Skarbu Państwa powracały również koncepcje łączenia Lotosu z Orlenem.



- To nie jest łączenie dwóch firm. Zasadniczym pytaniem tu jest, co leży u podstaw likwidacji firmy, która ma bardzo dobre wyniki i jest jedną z lepszych w indeksie WIG20? Jakie są podstawy, żeby realizować program, który - i to podkreślę - nie jest programem fuzji ani przejęcia, tylko programem parcelacji Lotosu.



Dodatkowo poprzez tę transakcję, Orlen wprowadza na rynek trzech konkurentów, bardzo niebezpiecznych graczy - Saudi Aramco, MOL i Unimot. I fakt, że Unimot, który przejmuje duży pakiet aktywów logistycznych, jest polską firmą, też nic tu nie zmienia.



Tu nie ma miejsca na partnerstwo. Business is business - i te trzy firmy zdecydowały się na transakcję, by działać konkurencyjnie na rynku i zarabiać.



Saudi Aramco przejmuje nie tylko 30 proc. rafinerii z pakietem praw zarządczych, ale także udział w sprzedaży hurtowej wyprodukowanych w niej produktów oraz część spółki Lotos-Air BP, zajmującej się sprzedażą paliwa lotniczego. To bardzo poważny pakiet biznesowy, zdobyty za małe pieniądze - zwłaszcza dla firmy, która do tej pory nie była obecna na polskim rynku.



Saudi Aramco nie popełnia żadnego błędu, podejmując bardzo dobrą decyzję biznesową. Nie ulega wątpliwości, że - wchodząc na nasz rynek - ten koncern będzie działać jak konkurent dla Orlenu. Ciekaw jestem wyniku... Saudi Aramco wie nieco więcej o ropie niż PKN Orlen.

Lotos mógł już lata temu pojawić się w petrochemii

Do tego całego pakietu trzeba dodać umowę na dostawy 317 mln baryłek ropy dziennie - to ok. 20 mln ton ropy naftowej rocznie. Pytanie, na jakich warunkach została zawarta ta umowa?Wiadomo, że ropa z tego kierunku jest droższa, ma też inne parametry niż ropa Ural, na co również należy zwrócić uwagę. Szczegółowe warunki tej umowy przesądzą, w jakim stopniu prawidłowo jest tutaj reprezentowany interes Polski.Przy takiej sprzedaży 20 mln ton surowca na polski rynek, przy jednoczesnym przejęciu udziałów w aktywach wytwórczych, części rynku hurtowego i odstąpieniu sprzedaży paliwa lotniczego, powiedzieć, że wpuszczamy do kurnika lisa, to nic nie powiedzieć... Zgadzamy się na zapędzenie nas w kąt. Będziemy się bezradnie przyglądać, jak wielki biznes rządzi polskim rynkiem paliw, realizując swoje, nie nasze cele.Tak samo jest z węgierskim MOL-em, który przejmując 417 stacji benzynowych sieci Lotosu, zmieni układ na rynku paliwowym, na którym do tej pory funkcjonowały dwie konkurencyjne, giełdowe spółki - mam na myśli Orlen i Lotos. Były to jednak polskie firmy, w dodatku kontrolowane przez Skarb Państwa. Teraz wchodzi zagraniczny podmiot, który stanie się trzecim graczem na polskim rynku stacji paliw. Z szerokimi kontaktami międzynarodowymi.- To nie Unia Europejska je wymyśliła. Bruksela zgodziła się na przedstawione przez stronę polską warunki sprzedaży aktywów Lotosu. To właściciel, czyli Skarb Państwa, który kontroluje 53 proc. udziałów w Grupie Lotos, zdecydował, żeby przeprowadzić tę transakcję - mimo warunków stawianych przez KE.Mimo warunków, które mówią nie o transakcji przejęcia, tylko o wyprzedaży, która zrobi z Polski rynek bardziej konkurencyjny. To nie znaczy, że obecnie mamy rynek monopolistyczny. Przecież od lat doskonale działają na nim dwie firmy giełdowe, rozwijają się, przynoszą ciekawe wyniki nie tylko w gospodarce narodowej, ale też tej lokalnej. Zatrudniają ludzi, odprowadzają podatki.Zdecydowaliśmy się wyprzedać jedną z nich zagranicznym firmom, które - owszem - nadal będą zatrudniać Polaków, ale nie mam wątpliwości, że będą również po swojemu ekonomizować określone procesy, co prędzej czy później doprowadzi do zmniejszenia zatrudnienia.Nie jestem przy tym przeciwnikiem prywatyzacji. Sam opracowałem różne warianty pozyskania finansowania dla Lotosu. Było to jeszcze za czasów ministra Jacka Sochy (sprawował urząd ministra Skarbu Państwa w dwóch rządach Marka Belki w 2004 i 2005 roku - przyp. red.).Wprowadziliśmy Lotos na GPW z pakietem udziałów Skarbu Państwa powyżej 53 procent. W 2015 roku potrzebowaliśmy pieniędzy na nowe inwestycje. Mieliśmy koncepcje sprzedaży części udziałów Skarbu Państwa w Grupie Lotos i zejścia do poziomu 35 proc. Przypomnę, że obecnie ma on w Orlenie 27,5 proc. udziałów.Nie dostałem wtedy zgody na taką prywatyzację i w inny sposób zdobyliśmy pieniądze z rynku, również przy pomocy Skarbu Państwa, który zdecydował się wówczas sam zainwestować w program rozwoju rafinerii - poprzez podwyższenie kapitału spółki. Mam na myśli inwestycje w instalację EFRA i wydobycie na Morzu Bałtyckim.Ogółem zainwestowaliśmy w czasach mojej prezesury w Lotos ponad 10 mld zł i Skarb Państwa się na to zgadzał. Potem przyszła inna władza i powiedziała, że to nie ma znaczenia i trzeba rozsprzedać te aktywa po kawałku. Bardzo tanio.To cios dla polskiej gospodarki i nie ma żadnych - ani ekonomicznych, ani politycznych - argumentów, żeby likwidować tak rozwiniętą firmę. Wprowadzając przy tym na rynek bardzo poważnych, co oznacza również ryzykownych, graczy.- Nie wiem i nie chcę się domyślać. Powtórzę: to Skarb Państwa jest właścicielem 53 proc. udziałów, w związku z tym to właściciel decyduje.Nie jest to nawet Orlen czy Daniel Obajtek. Zgodę na taki ruch musiał podpisać minister skarbu czy aktywów państwowych. Pewnie na polecenie kogoś wyżej.

Co z argumentami autorów koncepcji łączenia obu koncernów? Twierdzą oni, że przy aktualnym otoczeniu makroekonomicznym, a zwłaszcza przy prognozach dla branży paliwowo-naftowej, mówiących o bliższym lub dalszym zmierzchu ropy naftowej, tylko duży, multienergetyczny koncern ma szansę na przetrwanie i rozwój.



- To demagogia i pustosłowie! Nie znajduję żadnego ekonomicznego uzasadnienia dla tego typu twierdzeń.



Owszem, gdy przyszedłem w 2002 r. do rafinerii, faktycznie był to mały, niedoinwestowany zakład i wtedy był czas na takie decyzje, wtedy można było ją włączyć do Orlenu, zamiast prywatyzować.



Zorientowałem się jednak, że wówczas w tej transakcji - w podtekście - było przekazanie tych aktywów innym graczom, bardziej wschodnim niż zachodnim, co nie było politycznie bezpieczne dla polskiej gospodarki. Dlatego zdecydowałem się na znalezienie nowego modelu biznesowego dla rafinerii, innej ścieżki rozwoju.



Zbudowaliśmy model koncernu pionowo zintegrowanego. Oczywiście każdą nogę tego biznesu trzeba było odpowiednio rozwinąć i doinwestować, ale udało nam się do tego przekonać właściciela, czyli Skarb Państwa.



Wpuszczanie stada lisów do kurnika

Przypomnę tylko, że segmentu poszukiwania i wydobycia ropy naftowej wówczas w Lotosie w ogóle nie było. Od zera zbudowaliśmy biznes, który daje teraz ponad milion ton ropy rocznie.Dziś Lotos ma bardzo ważny udział w rynku detalicznym, w rynku hurtowym w Polsce. Rozwinął najlepszą firmę kolejową w kraju - Lotos Kolej. Wdrożyliśmy najlepsze metody zarządcze, najnowsze rozwiązania światowe. Trwało to wiele lat, ale tak buduje się nowoczesny biznes.Przypomnę, że kiedy byłem odwoływany ze stanowiska prezesa w 2016 r., przedstawiliśmy strategię do 2020 r., zawierającą kierunki rozwoju do 2030 r. Zakładała ona, że w tym horyzoncie przychody Lotosu wzrosną do 70-100 mld zł, bez żadnych kombinacji, bez łączenia z Orlenem. Tylko rozwój organiczny, a nie budowa potencjału przez przejmowanie innych firm, tak jak to robi Orlen właśnie.Dlatego mówienie, że tylko jeden czempion ma szansę na rynku, jest demagogią. Ci, którzy tak twierdzą, dla jakichś powodów zdecydowali o zaoraniu Lotosu, wspaniałej firmy.- Jak Orlen tak uważa, to dlaczego nie zdecydował się na sprzedaż pakietu udziałów dla Saudi Aramco w płockiej petrochemii? Przecież to byłyby bezpośrednie relacje do rozwoju biznesu petrochemicznego, o którym mowa.Aktywa Lotosu w przedstawianej kombinacji biznesowej nie tworzą wartości dodanej. Po prostu są, przy niemądrej argumentacji, nieodpowiedzialnie - z punktu widzenia polskiej gospodarki - likwidowane.Twierdzenie, że Lotos nie ma potencjału w petrochemii, jest dla mnie bezczelne.W 2012 r., gdy szefem resortu skarbu był Włodzimierz Karpiński (w gabinecie Donalda Tuska - przyp. red.), dopracowaliśmy koncepcję rozwoju w Polsce petrochemii. W Europie Centralnej faktycznie w tym obszarze do dziś jest nisza, a nasz pomysł pozwoliłby objąć Polsce prymat w tej branży.Została opracowana kompletna analiza inwestycji rzędu 8 mld zł. Większa część tych środków miała zostać "zlokalizowana" w Gdańsku, przy rafinerii, bo to był najbardziej opłacalny wariant. Jednak nie był to tylko projekt Lotosu czy mój. Inwestycje były planowane również w innych firmach, w tym tych Orlenu.Prowadziliśmy rozmowy z zachodnimi graczami, jak w najlepszy sposób zorganizować taką firmę, by wpisać się w łańcuch wartości produkcji petrochemicznej. Po to, żeby wytwarzać zaawansowane produkty i półprodukty dla przemysłu medycznego, farmaceutycznego, motoryzacyjnego.Wtedy jednak nie było klimatu do rozwoju takiego projektu. Byłem mocno zawiedziony, że pomysł najpierw zyskał akceptację, a potem z niego zrezygnowano.Orlen nie brał w nim udziału, bo wówczas widział inny kierunek swojego rozwoju. Na rynku pojawiły się jednak sygnały, że Olechnowicz chce się zająć petrochemią i Orlen może być w ten sposób zagrożony. Może dlatego utrącono ten projekt. A to są w polskim biznesie państwowym najważniejsze argumenty: kto z kim, kto kogo. Tymczasem ja tylko uczestniczyłem w pracach, w których udział brało szerokie grono ekspertów, fachowców i różnych firm.Tym bardziej jednak nie można dziś mówić, że Lotos nie miał i nie ma pomysłów na rozwój. Nadal są wielkie możliwości, tylko trzeba odpowiednich menedżerów i wizji tych, którzy profesjonalnie zrealizują właścicielskie decyzje.- Z pewnością konieczne byłyby modyfikacje z uwzględnieniem tego, co dzieje się na świecie. Rafineria Lotosu po zrealizowaniu inwestycji EFRA jest właściwie technologicznie w skończonym łańcuchu przerobu ropy naftowej. Mogę spokojnie zaryzykować stwierdzenie, że stała się jedną z najlepszych rafinerii na świecie, ponieważ ma najnowsze układy technologiczne. Pozostaje pytanie, czy znajdą się ludzie, którzy będą tak tym zarządzać, by wszystko dalej dobrze funkcjonowało.Uprzedzę od razu pytanie o nadmiar mocy przerobowych rafinerii na świecie. W mojej ocenie Gdańsk ma większe szanse na przetrwanie na rynku niż rafineria w Płocku, ponieważ jest bardziej nowoczesna i lepiej przygotowana do produkcji produktów najlepszej jakości.To, czego obecnie brakuje, to dopracowanie biznesu Lotosu, by zwiększyć szanse dalszego rozwoju. Tak jak wspomniałem, mogłaby to być nowa instalacja petrochemiczna do produkcji bardziej przetworzonych produktów, które dziś nie powstają w Polsce.

Orlen podkreśla, że wraz z wejściem Saudi Aramco do gdańskiej rafinerii, zyskamy dostęp do ich patentów i technologii, zwłaszcza w obszarze petrochemii.



- Już widzę, jak wysiadają z prywatnego samolotu Gulfstreem Arabowie z walizkami pełnymi technicznych projektów dla Orlenu. Jeśli Orlen myśli, że dzięki umowom z Saudi Aramco zyska dostęp do technologii w zakresie petrochemii, to może się przeliczyć.



Jeśli na rynek wchodzi taki gracz, to on będzie rozdawał karty. To Saudi Aramco będzie decydować o tym, co będzie robić na polskim rynku i podejrzewam, że ta umowa z pewnością nie zobowiązuje Saudyjczyków do dania nam czegokolwiek. Oni wykorzystają swą wiedzę, zasoby i doświadczenie dla budowania własnej wartości, a nie dla Orlenu. W tych relacjach super fachowców i amatorów wiadomo, kto zwycięży.



Jak już powiedziałem: to nie wpuszczanie lisa do kurnika – to wpuszczenie stada lisów.



Poza tym nie zapominajmy, że działamy na wolnym rynku, na którym różne technologie są dostępne. Można je kupić.



Tak samo było, gdy realizowaliśmy inwestycje w program 10+. Potrzebowaliśmy światowych technologii, które głównie są w rękach Amerykanów. Dlatego wystartowaliśmy w programie offsetowym Lockheed Martin na dostawę myśliwców F-16 i w ten sposób zyskaliśmy niezbędne nam technologie.



O pozyskaniu wiedzy i doświadczonych partnerów można rozmawiać bez układów kapitałowych.

Kto może zatrzymać przejęcie Lotosu?

Razem z Business Centre Club apeluje pan o wstrzymanie procesu przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen. Czy - w pana ocenie - to jeszcze możliwe? Kto może zastopować tę transakcję?



- Teraz decyzja jest w rękach Komisji Europejskiej, która musi się zgodzić na przedstawionych partnerów.



Należy jednak pamiętać, że aktywa sprzedawać będzie polski rząd i to właśnie sprzedający może zmienić zdanie i wszystko cofnąć. Nie ulega żadnej wątpliwości, że jeszcze jest szansa, żeby zatrzymać ten kontrowersyjny – zarówno ze względów gospodarczych, jak i politycznych – proces katastrofalny.

Niestety, kiedy zapadną już decyzje, nie będzie odwrotu. I szans, by odbierać firmom sprzedane aktywa Lotosu. Mówimy o czterech nowych właścicielach, czyli o Orlenie, Saudi Aramco, MOL-u i Unimocie.To ostatni moment, żeby zatrzymać tę klęskę i jest to odpowiedzialność tych ludzi, którzy zdecydowali się poprowadzić ten proces.- Nie jestem pisarzem, więc nie planuję na razie kolejnych książek (śmiech). Obecnie sporo czasu zajmują mi spotkania z czytelnikami i faktycznie bardzo dużo wśród nich jest młodych ludzi.I to bardzo mnie cieszy, bo jeśli ktoś skorzysta z moich doświadczeń, to będzie najlepszy pomnik dla mnie, jako menedżera.Nie wykluczam jednak, że jeszcze podejmę się podobnego wyzwania i być może będzie to znów coś z tematyki biznesowej. Może kontynuacja spraw, o których rozmawiamy.Jeśli jednakże dojdzie do przejęcia Lotosu przez Orlen, podejrzewam, że nie będę chciał w ogóle wracać do tego wątku. Dla mnie będzie to wielka tragedia osobista i obywatelska.