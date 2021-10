Paliwa już po 6 zł i co dalej?

Popandemiczne ożywienie napędza ceny surowców. Ropa bije kolejne rekordy na giełdach. O tym, czy ten trend będzie się dalej utrzymywał, przyprawiając o ból głowy kierowców, rozmawiamy z Adamem Czyżewskim, głównym ekonomistą PKN Orlen.

Po ile paliwo na stacjach?

Kierowców jednak bardziej od długoterminowych prognoz interesują ceny na stacjach paliw, na których również obserwujemy istne szaleństwo. Wszyscy obawiają się powtórki z 2012 r., gdy ceny paliwa wzrosły do 6 zł za litr, a zdarzały się też stacje, na przykład w Warszawie, gdzie za litr benzyny trzeba było zapłacić nawet powyżej 6 zł. Głównym powodem było wówczas rosnące napięcie wokół Iranu, które podbiło ceny ropy na giełdach. Czy obecne wzrosty również przełożą się na detaliczne ceny na stacjach paliw?- Hurtowe ceny paliw są dyktowane przez giełdy. Dla nas układem odniesieniem są ceny na giełdzie w Rotterdamie, z uwzględnieniem kursu walut - tłumaczy ekonomista PKN Orlen.Orlen, tak samo jak każdy koncern paliwowy ma ograniczone możliwości wpływania na te ceny, a one przekładają się na to, co widzimy na dystrybutorach.- Przyzwyczailiśmy się do niższych cen ropy w przedziale 60-65 dol. za baryłkę ropy. Do tego dochodzi kurs polskiej waluty. Dziś za 1 euro płacimy ponad 4,5 zł, a nie tak dawno było to 4,2 zł/euro albo poniżej 4 zł/euro - wylicza Adam Czyżewski, podkreślając, że to wszystko odbija się na kieszeniach kierowców.Mając ograniczone możliwości wpływania na ceny hurtowe paliw, to, na co może wpływać taki koncern jak Orlen, to poziom marż. Jednak tu również wkracza rynek.- Nie mamy w tym obszarze zbyt wielkiego pola manewru. Marże obecnie są naprawdę bardzo niskie - mówi Adam Czyżewski i wskazuje na ogólną sytuację na rynku, gdzie jest obecnie za dużo rafinerii. W Stanach Zjednoczonych nadmiar mocy został już zredukowany, teraz w obliczu tego wyzwania staje Europa.- Nadwyżka mocy ciąży nad europejskimi rafineriami, co odbija się właśnie na marżach - wskazuje nasz rozmówca.Dodatkowo rafinerie po kryzysie, gdy były mocno pod kreską, chcą teraz odrobić pandemiczne straty. Takie falowanie marż jest normalnym cyklem rynkowym.- Musimy generować zyski, zwłaszcza że stoimy w obliczu transformacji energetycznej, która wymaga kolosalnych inwestycji. Musimy po prostu przestawić się na innego rodzaju paliwa. Tak jak samochody będą zmieniać napędy, to my musimy się przygotować do sprzedaży nowych paliw - podsumowuje Adam Czyżewski.Zobacz zapis rozmowy z Adamem Czyżewskim, głównym ekonomistą PKN Orlen, która miała miejsce podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.