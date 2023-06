Paliwa na stacjach tańsze niż przed rokiem

Pod koniec maja paliwa na stacjach podrożały, ale ceny na początku czerwca mogą pozostać niższe niż przed rokiem - wynika z udostępnionej w piątek analizy portalu e-petrol.pl.

Przewidywane widełki cenowe na przyszły tydzień dla benzyny 95 to 6,49-6,61 zł/l, dla diesla: 6,07-6,19 zł/l, a dla autogazu: 2,92-2,99 zł/l.

Według e-petrol.pl średnie ceny paliw w maju były "wyraźnie niższe" w porównaniu z kwietniem.

Dalsze cięcia produkcji ropy są mało prawdopodobne - choć saudyjski minister ds. naftowych sugerował, że zmiana jest możliwa.

Na początku czerwca ceny paliw niższe niż przed rokiem

Jak zauważyli Jakub Bogucki oraz Grzegorz Maziak z e-petrol.pl, w mijającym tygodniu na detalicznym rynku paliw doszło do odwrócenia tendencji spadkowej. Zaznaczyli jednak, że podwyżki nie były duże, a początek czerwca może przynieść "stabilizację cen na poziomach zdecydowanie niższych niż przed rokiem".

"Na początku czerwca spodziewamy się stabilizacji cenowej na stacjach. Przewidywane przedziały dla poszczególnych gatunków paliw wyglądają następująco: 6,49-6,61 zł/l dla benzyny 95-oktanowej, dla oleju napędowego 6,07-6,19 zł/l, a dla autogazu 2,92-2,99 zł/l" - ocenili eksperci portalu.

Analitycy zwrócili uwagę, że w ostatnich dniach maja za tankowanie benzyny 95 kierowcy płacili średnio 6,52 zł/l, czyli o 3 grosze więcej niż przed tygodniem. Olej napędowy podrożał o 4 grosze do poziomu 6,10 zł/l, co było pierwszą podwyżką cen tego paliwa od początku lutego br. "Spadki były kontynuowane jedynie w przypadku autogazu, który potaniał o 2 gr i średnio za litr LPG płacimy w tym tygodniu 2,95 zł" - podkreślili.

Według e-petrol.pl średnie ceny paliw w maju były "wyraźnie niższe" w porównaniu z kwietniem: benzyna 95 kosztowała średnio 6,54 zł/l (spadek o 23 gr), autogaz 2,99 zł/l (spadek o 9 gr), a olej napędowy 6,17 zł (spadek o 50 gr). Jak wskazano, niższe ceny paliw okazały się korzystne dla operatorów detalicznych, których marże wzrosły w porównaniu z kwietniem - szczególnie w przypadku benzyn. "Na litrze benzyny 95 marża detaliczna wyniosła 19 gr, na dieslu 9 gr, a na autogazie 33 gr" - podali eksperci.

Dalsze cięcia w produkcji ropy naftowej są mało prawdopodobne

W ich opinii hurtowe ceny paliw na przełomie maja i czerwca "nie zmieniały się istotnie". Analitycy przekazali, że "w porównaniu z poprzednim piątkiem metr sześcienny 95-oktanowej benzyny potaniał o 52,80 zł i średnio w oficjalnych cennikach rafinerii kosztuje (...) 5147,40 zł". Zwrócili jednak uwagę, że podrożał olej napędowy, którego cena na przestrzeni tygodnia wzrosła o 15,20 zł. Diesel jest aktualnie wyceniany przez producentów na 4898,80 zł/metr sześc.

Specjaliści e-petrol.pl przypomnieli, że w czwartek w Stanach Zjednoczonych udało się sfinalizować procedurę odnośnie ustawy o maksymalnym zadłużeniu USA na poziomie 31,4 mld dolarów. "W konsekwencji oddala się widmo niewypłacalności państwa, co mogłoby zadziałać negatywnie dla światowych rynków finansowych - tym samym mamy do czynienia z chwilą oddechu i zastrzykiem optymizmu, co już widoczne jest w cenach surowca" - ocenili.

"Według prognoz agencji Reutera i banków, takich jak HSBC i Goldman Sachs, dalsze cięcia produkcji są mało prawdopodobne - choć saudyjski minister ds. naftowych sugerował, że zmiana jest możliwa" - podsumowali analitycy portalu.