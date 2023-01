Paliwa to dla nich za mało. Niezależny operator stacji benzynowych chce więcej

Zarządzana przez Anwim sieć stacji Moya depcze zagranicznym konkurentom po piętach. Ma już 400 stacji, celuje w 500, a w planach ma jeszcze wejście w elektromobilność.

Anwim, największy w kraju niezależny operator stacji benzynowych, zarządzający siecią pod marką Moya, szykuje się na skutki zakręcenia kurków z rosyjską ropą i paliwami. Firma zakłada zwiększenie w przyszłym roku importu paliw o ok. 10-15 proc.

Dla firmy zmiany płynące z połączenia Orlenu z Lotosem, w tym głównie wejście do Polski Aramco, to dobra wiadomość, bo daje okazję do jeszcze lepszej dywersyfikacji zaopatrzenia.

W 2023 r. firma planuje też mocne wejście w elektromobilność, mówi WNP.PL Paweł Grzywaczewski, członek zarządu Anwimu.

Po pandemicznych zawirowaniach w minionym roku przyszło nam się mierzyć z nowymi, niespodziewanymi wyzwaniami. Wojna za wschodnią granicą zmieniła całkowicie zasady gry, również w branży paliwowej. Jak ten nowy kryzys odbił się na Anwimie?

- Nie da się ukryć, że mijający rok był czasem pełnym wyzwań nie tylko dla naszej firmy, lecz dla całej branży. Wojna wprowadziła wiele niepokoju i destabilizacji w społeczeństwie i całej gospodarce.

Wojna i kryzys nie pokrzyżowały planów Anwimu. Coraz więcej stacji Moya

Pomimo tych przeszkód, możemy odnotować sukces w rozwoju sieci stacji paliw Moya, ponieważ udało nam się w tym roku przekroczyć granicę 400 stacji. Jednocześnie w 2023 roku liczymy na finalizację umów, które zaczęliśmy procedować jeszcze w tym roku. Zakładamy uruchomienie minimum 50 nowych stacji, a cel 500 placówek do końca 2024 jest jak najbardziej realny. Co więcej, planujemy także utrzymać wzrosty sprzedaży na nieco wyższym poziomie niż całego rynku.

Czyli rok z wojną nie pokrzyżował planów firmy?

- Jesteśmy zadowoleni z wyników grupy kapitałowej Anwim. Przede wszystkim udało się sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na paliwa i zapewnić ciągłość zaopatrzenia w najbardziej kryzysowych chwilach, ale także zrealizować plany i założenia strategiczne na ten rok.

W 2022 r. sfinalizowaliśmy akwizycję 90 proc. udziałów holenderskiej spółki The Fuel Company, międzynarodowego operatora kart paliwowych TFC. Transakcję tę oceniamy bardzo pozytywnie. Pozwoliło nam to wyjść z ofertą flotową poza granice kraju i znacznie zwiększyć portfolio klientów, oferując im dodatkowe usługi.

Nowi gracze na rynku paliwowym to dobra wiadomość

2022 przejdzie do historii w branży nie tylko jako rok wybuchu wojny, ale też rok z fuzją. Jakie znaczenie dla firmy będą miały zmiany wywołane przejęciem Lotosu przez Orlen i realizacją środków zaradczych?

- Z punktu widzenia rynku zmiany płynące z połączenia Orlenu z Lotosem są istotne. Zniknie z rynku silna krajowa marka, natomiast w jej miejsce pojawi się MOL, ale co zdecydowanie bardziej istotne, na rynek wchodzi również Aramco – międzynarodowy gracz o zasięgu globalnym.

Z punktu widzenia sieci Moya to dobra wiadomość, bo daje okazję do jeszcze lepszej dywersyfikacji zaopatrzenia.

Ciągłość dostaw i wzrost cen surowców wśród największych wyzwań branży paliwowej

Co zatem przyniesie rok 2023? Co będzie największym wyzwaniem dla firm sektora?

- Rok 2022 pokazał nam dobitnie, z jak wieloma wyzwaniami oraz nieoczekiwanymi skutkami konfliktu za naszą wschodnią granicą musimy się liczyć. Panika z początku wojny przyniosła gwałtowne wzrosty cen paliw na stacjach, a niejednokrotnie także chwilowe niedobory. A było to zaledwie jedno z wielu wyzwań. Rozchwianie rynku, stały wzrost cen, powszechna obawa o niedobory nie tylko paliw płynnych, lecz także węgla i gazu zdominowały rok 2022.

W 2023 roku największym wyzwaniem dla firm sektora będzie utrzymanie ciągłości dostaw surowców, a także mierzenie się ze skutkami kryzysu gospodarczego. Jak wiadomo, klienci biznesowi przynoszą największe obroty, a drogi pieniądz z pewnością odbije się na działalności firm transportowych. Chyba że nastąpi koniec wojny na wschodzie i będziemy mieli naturalne pobudzenie rynku.

Jaki zatem będzie rynek po rozwodzie z rosyjskimi surowcami? Jak unijne sankcje, w tym embargo na ropę i produkty ze wschodu, wpłyną na biznes?

- Wojna w Ukrainie przyczyniła się do znacznych wzrostów cen paliw w ciągu ostatniego roku. Niestety, to nie wszystkie czynniki, które mogą podnieść zarówno ceny surowców, jak i paliw w hurcie i w detalu. Z sytuacją tą jest także związana kwestia embarga na rosyjską ropę sprowadzaną drogą morską, jakie obowiązuje od 5 grudnia.

Ponadto 1 stycznia wróciły wyjściowe stawki podatkowe, co także ma wpływ na cały rynek. 5 lutego zaczną także obowiązywać sankcje dotyczące importu benzyn i oleju napędowego z Rosji. Wszystkie te czynniki – szczególnie embargo na produkty ropopochodne – mogą przyczynić się do zawirowań na rynku.

Dlatego założyliśmy zwiększenie w przyszłym roku poziomu importu paliw o ok. 10-15 proc. Zdecydowana większość paliw dystrybuowanych w ramach sieci Moya pochodzi od krajowych producentów, niemniej import jest dla nas niezwykle ważny z punktu widzenia dywersyfikacji dostaw i zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia sieci stacji paliw Moya.

Anwim zwiększa import paliw i inwestuje w logistykę. Po pierwsze bezpieczeństwo

Zależy nam na tym, aby nasi partnerzy czuli się bezpieczni – zwiększamy tabor logistyczny, pojemności magazynowe, robimy wszystko, by zwiększać potencjał logistyczny i przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo dostaw produktu na stacje Moya. Nieustannie też szukamy nowych kierunków importu, stosując się do wszelkich sankcji i zaleceń dotyczących sprowadzania paliwa zza granicy.

Czy w tak niepewnym otoczeniu można w ogóle prognozować ceny ropy i paliw na nadchodzące miesiące?

- Trudno jednoznacznie prognozować sytuację na rynku paliw. Będzie ona zależna rzecz jasna od rozwoju sytuacji w Ukrainie. Im szybciej zakończy się wojna, tym szybciej zaczną spadać ceny i będzie to impuls do wzrostów sprzedaży. Niestety, musimy się też liczyć z mniej optymistycznym scenariuszem, czyli kontynuacją wojny, a co za tym idzie – nieprzewidywalnością zdarzeń na rynku paliw.

W sytuacji skrajnie niekorzystnych warunków zewnętrznych, sukcesem dla naszej firmy będzie utrzymanie sprzedaży na podobnym poziomie LfL (z ang. like-for-like, czyli sprzedaż porównywalna dla tej samej liczby placówek – przyp.red.). Ale w sytuacji normalizacji rynku będziemy liczyć na wzrosty co najmniej na poziomie średniej dla rynku.

Ze swojej strony robimy wszystko, by zaopatrzenie sieci Moya przebiegało bez zakłóceń, bez względu na warunki zewnętrzne. W tym celu wzmacniamy zasoby logistyczne, unowocześniamy tabor, a także rozszerzamy zdolności importowe.

Tak jak już wspomniałem, w przyszłym roku przyspieszymy rozwój sieci stacji Moya i nie spodziewamy się utraty pozycji najszybciej rozwijającej się sieci stacji paliw w kraju.

Przy tym plany na przyszły rok, zakładające przede wszystkim kontynuowanie wzrostów, to nie wszystko – naszym priorytetem jest nie tylko zagęszczanie sieci stacji paliw. Jako firma odpowiedzialna społecznie, dostrzegamy konieczność ukierunkowania się w stronę ekologii.

Wojna nie przekreśliła zielonych planów. Ładowarki na bezemisyjnych stacjach

Czyli wojna i rozwód z rosyjskimi surowcami nie zmieniają nastawienia na zieloną transformację?

- Zawirowania na rynkach z jednej strony mogą budzić wątpliwości dotyczące transformacji energetycznej, jednak patrząc na sprawę w długiej perspektywie – wręcz przeciwnie; mamy przekonanie, że uniezależnienie się od dostaw surowców ze wschodu jest kluczowe z punktu widzenia strategicznego.

Największe zobowiązanie mamy jednak w stosunku do środowiska naturalnego, dlatego chcemy być jednym z liderów zielonej transformacji na polskim rynku i już teraz możemy zapowiedzieć, że 2023 rok w grupie kapitałowej Anwim przyniesie nowe proekologiczne działania.

O szczegółach będziemy informować w swoim czasie, jednak już teraz możemy zadeklarować, że pracujemy nad siecią punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Punkty ładowania docelowo będą obecne na ok. 80 proc. stacji własnych Moya, a akceptacja dla użytkowników aplikacji mobilnej sieci Moya będzie umożliwiać ładowanie docelowo na ponad dwóch tysiącach ładowarek w Polsce.

Jesteśmy w trakcie przygotowywania szczegółowej strategii transformacji energetycznej naszej spółki, która będzie osią rozwoju grupy kapitałowej na następne lata. Generalnie zakładamy, że w przyszłości będziemy funkcjonować jako sieć punktów sprzedających wszelkie rodzaje energii potrzebne do napędzania pojazdów.

Prowadzimy też działania redukujące emisję CO2 przez stacje paliw. Konsekwentnie stacje będą stawały się niskoemisyjne poprzez instalowanie paneli fotowoltaicznych, systemów zarządzania budynkami BMS czy pomp ciepła.