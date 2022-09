Paliwa w hurcie drożeją, ceny na stacjach mogą rosnąć

Drożejące paliwa w hurcie nie rokują dobrze spadkom cen na stacjach; w nadchodzącym tygodniu za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą 7,07-7,19 zł, a za benzynę 95 od 6,19 do 6,32 zł - podał w piątek e-petrol.pl.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Zmiany, z jakimi mamy do czynienia w polskich rafineriach nie są dobrym rokowaniem dla potencjalnych spadków cen - średnia cena benzyny Pb98 wynosi dzisiaj 6298 zł/m sześc., a więc o 65 zł więcej niż w poprzedni piątek. W ciągu ostatniego tygodnia o 100 zł podrożała także benzyna 95-oktanowa, a paliwo to kosztuje 5770 zł/m sześc." - poinformowali w piątek analitycy portalu e-eptrol.pl

"Wyraźna zmiana w górę dotyczy oleju napędowego, kosztującego dzisiaj 6580 zł/m sześc. To o 188 zł więcej niż w ubiegły piątek. Dla oleju opałowego także mamy dynamiczną zwyżkę - paliwo to kosztuje dzisiaj 5339 zł/m sześc., co daje nam podwyżkę o 166 zł w omawianym okresie" - zaznaczyli.

Na razie jednak analitycy utrzymali "prognozę detaliczną bez dużych zmian". Ich zdaniem w okresie między 26 września i 2 października ceny benzyny 98-oktanowej mogą wynosić 6,99-7,12 zł/l. W przypadku benzyny 95-oktanowej ceny na większości stacji ulokują się w przedziale 6,19-6,32 zł/l. "Jeśli chodzi o olej napędowy, przewidujemy poziom cen wynoszący 7,07-7,19 zł/l. Autogaz nie będzie mocno różnił się swym poziomem cen od bieżącego - widełki dla tego paliwa wyniosą w kolejnym tygodniu 3,02-3,10 zł/l" - podali analitycy.

Zwrócili uwagę, że ceny ropy Brent w ostatnich dniach wahają się w okolicach 90 dol., pozostając blisko kilkumiesięcznych minimów.

Wskazali, że choć sytuacja po stronie podaży ropy nie wygląda zbyt optymistycznie m.in. za sprawą spadających zapasów, problemów z wydobyciem w ramach OPEC+ czy coraz mniej realnym porozumieniem z Iranem, to od początku września notowania surowca nie zbliżyły się do poziomu 100 dolarów.









Zobaczcie naszą najnowszą "Moc Opinii". Grubo ponad godzinę rozmawialiśmy z kandydatami na prezydenta Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem i Krzysztof Mejerem. Głosowanie w mieście w centrum Śląska - to wg politologów - najważniejsze wybory w tym roku.