Paliwo po 7 zł możliwe już w weekend

Na stacjach litr benzyny 95-oktanowej kosztuje już ponad 6 zł. W weekend może to być nawet złotówkę więcej. Nigdy dotychczas polski rynek paliwowy nie ucierpiał w tak znacznym stopniu. Co gorsza, nic nie wskazuje, aby sytuacja mogła ulec poprawie.

Niewielkie szanse, że będzie taniej

W ciągu tygodnia litr paliwa dieslowskiego zdrożał w hurcie o ponad złotówkę (dokładnie 1051 zł za tys. litrów). Tylko nieco lepiej w ciągu minionego tygodnia wyglądała cena benzyny, ta w ciągu siedmiu ostatnich dni zdrożała w hurcie o 686 zł (za tys. litrów).A przy tym wszystkim należy pamiętać jeszcze o obniżonej od pierwszego lutego stawce VAT - z 23 do 8 proc. Gdyby nie to, cena paliwa już dziś oscylowałaby wokół 7,5 złotego!Czy jest szansa na poprawę sytuacji? Wydaje się być niewielka. Np. branżowy Argus wskazuje, że Rosja musiałaby zakończyć agresję na swojego sąsiada. Moskwa zaś zaciekle atakuje Kijów.Obecne bardzo wysokie ceny paliw to bowiem także efekt, że nie działa bufor, jaki nas chronił dotychczas. Zwykle bowiem rosnące ceny ropy na rynkach światowych umacniały waluty eksporterów w tym Rosji. Rosnąca wartość rubla, to umacnianie się także naszej narodowej waluty, która przez inwestorów wkładana jest do jednego koszyka.Niestety, gdy obecnie rubel dostał obuchem za politykę Kremla, uderzyło to i w nasza walutę.Szybko sytuację mogłoby poprawić zwiększenie produkcji przez OPEC. Jednak analitycy są sceptyczni do tego, czy kraje te mogą to zrobić. Z pewnością rezerwą produkcyjną dysponuje Iran, tyle że ze względów politycznych może nie być ona uruchomiona.Następne spotkanie w formacie OPEC+ zaplanowane zostało na koniec marca. Być może wtedy pojawią się z Wiednia dobre informacje. Na razie musimy się uzbroić w cierpliwość.Na szczęście warto podkreślić, że pomimo wysokich cen surowca, paliw nie zabraknie. Zresztą, jak mówi prezes Grupy Orlen Daniel Obajtek, firma już zamawia dodatkowe ładunki surowca z Arabii Saudyjskiej. Problem w tym, że nadal będzie to droga lub bardzo droga ropa.