Paliwo za 10 zł za litr. Kto uratuje nas przed drożyzną na stacjach?

Na stacjach paliw pękła kolejna psychologiczna bariera - 8 zł za litr paliwa. Na razie tyle trzeba płacić za diesla, ale analitycy ostrzegają, że wkrótce i benzyna może tyle kosztować, a w najczarniejszych scenariuszach ceny mogą powędrować nawet do 10 zł za litr. Cenowy rajd na ropie, który odbija się na kieszeniach kierowców, to efekt obaw o podaż surowca w obliczu wprowadzania przez kolejne kraje embarga na surowce z Rosji. Kto może zapełnić lukę po rosyjskiej ropie na rynku i powstrzymać galopujące ceny?

Nowe kierunki dostaw ropy

Arabska ropa zamiast rosyjskiej

Na ratunek amerykańska ropa

Europejska ropa pomoże zerwać z rosyjską

Droga niezależność paliwowa

Skąd zatem popłynąć mogłaby ropa, by zapełnić na europejskim rynku lukę po rosyjskim surowcu? Opcji jest co najmniej kilka.Zmniejszenie importu ropy z Rosji jest możliwe. Przykładem może być Polska, która w ostatnim czasie znacząco ograniczyła uzależnienie od surowca ze Wschodu.- W 2000 r. importowaliśmy z Rosji aż 93 proc. ropy. W ostatnim czasie następuje dywersyfikacja dostaw dzięki kontraktom z Arabią Saudyjską, Stanami Zjednoczonymi czy Norwegią - podkreśla Magdalena Maj, kierownik zespołu klimatu i energii w Polskim Instytucie Ekonomicznym.Orlen od 2016 r., gdy podpisał pierwszy kontrakt z Saudi Aramco, sprowadza saudyjską ropę do rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie. Wolumen dostaw w ramach tej umowy wzrósł na przestrzeni lat o połowę. Koncern sprowadza też surowiec m.in. z Angoli, Nigerii, Norwegii czy Stanów Zjednoczonych, dlatego nie obawia się scenariusza, w którym wstrzymane zostałyby dostawy rosyjskiej ropy.- Spółka jest przygotowana na każdy scenariusz. Gdyby doszło do jakichkolwiek ograniczeń w dostawach ze Wschodu, mamy możliwość pozyskania surowca z alternatywnych kierunków - zapewniło biuro prasowe koncernu.Również druga polska rafineria, należąca do Lotosu, choć uzależniona w większym stopniu niż płocka od rosyjskiej ropy, systematycznie dywersyfikuje kierunki dostaw. W ubiegłym roku do gdańskiej rafinerii trafił pierwszy ładunek nigeryjskiej ropy Forcados. Nigeria to kraj o największej produkcji ropy naftowej w Afryce, szóstej wśród krajów OPEC oraz jedenastej na świecie.Jak informował wówczas koncern, jego rafineria w Gdańsku magazynowała w 2021 r. i przerabiała już w sumie 13 gatunków rop innych niż rosyjska ropa REBCO. Ich udział w zakupach w ubiegłym roku wyniósł blisko 20 proc.– Nadmorskie położenie od zawsze poszerza naszą elastyczność operacyjną. Daje to spółce możliwość zakupu szerokiej gamy surowca z różnych kierunków świata, co stanowi naturalną część jej codziennej działalności, realizowanej zawsze w przypadku potwierdzenia ekonomiki potencjalnej transakcji – podkreśla prezes Grupy Lotos Zofia Paryła.Gdański koncern już przerabiał zakręcenie kurka z rosyjską ropą, gdy w 2019 r. z powodu zanieczyszczenia surowca wstrzymane zostały dostawy drogą lądową. Udało się wówczas utrzymać niezmieniony poziom przerobu ropy oraz ciągłość ekspedycji produktów na rynek.Wizja całkowitej rezygnacji z rosyjskiej ropy oznacza jednak konieczność zapewnienia o wiele większej ilości surowca niż zapewniają obecne kontrakty. Gdzie zatem szukać nowych kierunków dostaw?Naturalnym kierunkiem są kraje Zatoki Perskiej, najwięksi producenci surowca, które teoretycznie mogłyby zwiększyć wydobycie, aby zrekompensować wycofanie rosyjskiej ropy. Jednak na razie nie spieszą się z jakimikolwiek działaniami. Warto wspomnieć, że Rosja jest ich partnerem w ramach kartelu OPEC+, dlatego jakiekolwiek decyzje podejmowane są z wyjątkową ostrożnością.Dlatego oczy całego świata zwrócone są na Iran, który mógłby zapełnić lukę na rynku po rosyjskiej ropie. W toczących się negocjacjach, dot. porozumienia nuklearnego, ustępstwo Iranu odnośnie monitorowania jego instalacji nuklearnych, prawdopodobnie otworzyłoby drogę do zniesienia sankcji i zwiększenia eksportu ropy.Jak wyliczają eksperci PIE, Iran produkuje obecnie 2,5 mln baryłek dziennie, jednak jedynie 0,7-1 mln jest przeznaczone na eksport (głównie do Chin). Do końca roku byłoby możliwe zwiększenie produkcji blisko o 1,3 mln baryłek dziennie.Produkcja dzienna w Rosji wynosi ponad 10 mln baryłek dziennie, z czego w 2020 r. ok. 2,3 mln baryłek było eksportowane do UE. Opierając się na tych szacunkach, PIE wylicza, że zwiększenie eksportu Iranu zastąpiłoby prawie 60 proc. dostawy rosyjskiej ropy do krajów unijnych.Ratunkiem dla rynku, na którym zabraknie ropy, mógłby też być amerykański surowiec. Po covidowej zapaści producenci w USA powoli wracają do planów zwiększania wydobycia - w miarę, jak rosną ceny surowca na światowych rynkach. Napaść Rosji na Ukrainę, która wywindowała ceny ropy na rekordowe poziomy, może tylko przyspieszyć ten proces.Stany już są ważnym eksporterem ropy. Jak wynika z danych EIA, w lutym eksportowały średnio 2,6 mln baryłek ropy dziennie oraz 4,2 mln baryłek produktów rafineryjnych, w tym benzyny i oleju napędowego.Jednak biorąc pod uwagę ostatnie decyzje amerykańskiego rządu, który wprowadził embargo na ropę z Rosji, eksport surowca z USA może znacznie się zmniejszyć. Jak informował portal WNP.PL, podjęcie tej bezprecedensowej decyzji przez administrację amerykańską w sprawie zakazu importu rosyjskiej ropy naftowej i gazu ziemnego, oznacza konieczność pilnego znalezienia dostawców ponad 800 tysięcy baryłek ropy dziennie. Stany są największym konsumentem tego surowca na świecie.Jednak ropy, która może zastąpić na europejskich rynkach rosyjski surowiec, szukać nie trzeba wyłącznie w tak odległych kierunkach, jak USA, Bliski Wschód czy Afryka. Jak wskazują eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego, pomóc w tym może również własne, czyli europejskie wydobycie.- W 2020 r. kraje UE wytworzyły ok. 0,14 mld baryłek ropy naftowej, co stanowiło razem niecałe 5 proc. unijnego zapotrzebowania. Zwiększenie potencjału uniezależnienia się Unii od dostaw ropy z Rosji powinno opierać się w pierwszej fazie o możliwości dostaw z Wielkiej Brytanii i Danii. Kraje te odnotowały nadwyżkę wielkości ok. 300 mln baryłek ropy względem własnej konsumpcji w 2019 r. i 2020 r., co stanowiło prawie 9 proc. unijnego zapotrzebowania - mówi Magdalena Maj, kierownik zespołu klimatu i energii w Polskim Instytucie Ekonomicznym.Europa, zdaniem PIE, powinna także zwiększyć import z Norwegii. Obecnie największym importerem norweskiej ropy naftowej są Chiny (15 proc.), do których dostarczano 0,24 mln baryłek ropy dziennie. Ten surowiec mógłby trafić na europejskie rynki.Kolejnym potencjalnym kierunkiem dostaw może być Kazachstan. Kraj ten, w związku ze wzrostem wydobycia z bogatych w złoża pól Kaszagan i Tengiz, planuje zwiększyć produkcję ropy naftowej.Należy jednak pamiętać, że Azja Centralna wciąż pozostaje kluczowym obszarem rosyjskich wpływów. Jak pisał dla WNP.PL Instytut Boyma, kazachski rząd nie zdecydował się na jawne potępienie agresji i ciężko w tej chwili prognozować, jakie zajmie stanowisko wobec sankcji Zachodu na Rosję.Jak widać, Europa i Polska ma alternatywy dla rosyjskiej ropy. Jednak proces przestawiania się na nowe kierunki dostaw i uniezależnienia od Moskwy z pewnością nie będzie procesem łatwym ani szybkim. Jedno czego możemy być pewni, będzie to proces kosztowny.Wojna, sankcje, embargo na rosyjskie surowce przekładają się na rekordowe wzrosty cen ropy. Po ogłoszeniu przez amerykańską administrację zakazu importu rosyjskiej ropy, baryłka ropy WTI w dostawach na kwiecień skoczyła na NYMEX w Nowym Jorku o 2,00 proc., do 126,17 dol. Za ropę Brent na ICE w Londynie w dostawach na maj trzeba płacić o 2,42 proc. więcej - 131,08 dol. za baryłkę.Drożejąca w gwałtownym tempie ropa naftowa napędza wzrost cen paliw. Nie pomaga też tracąca na wartości złotówka.Ceny paliw na stacjach już przekroczyły psychologiczną barierę 7 zł, niwecząc rządowe starania ograniczenia wzrostu cen tarczą antyinflacyjną. Diesel przebił nawet kolejną granicę - 8 zł; a zdaniem analityków na przełomie marca i kwietnia benzyna również może kosztować nawet 8 zł. Co więcej, analitycy prognozują, że jeśli notowania ropy będą konsekwentnie rosły (w odpowiedzi na wzrost napięcia międzynarodowego) i cena czarnego złota przebije 200 dolarów, nie można wykluczyć, że przy tankowaniu benzyny lub oleju napędowego zapłacimy nawet 10 zł za litr.