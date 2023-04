Paliwowy gigant ma swój pomysł na Polskę. Unijnego zakazu się nie boi

Elektromobilność, bioLNG, wodór, fotowoltaika i być może energia z wiatru na morzu - takie plany na polskim rynku ma koncern BP, o czym w rozmowie z WNP.PL mówi szef tej firmy w Polsce Bogdan Kucharski.

BP jest wiceliderem wśród koncernów paliwowych w Polsce.

BP uważnie obserwuje zmiany na polskim rynku stacji paliw

Informacja o przeglądzie opcji strategicznych w Anwimie, z którym wiązać się może sprzedaż sieci ponad 400 stacji Moya, wywołała poruszenie na rynku. Czy jeśli faktycznie pojawi się okazja do przejęcia takiego pakietu stacji, BP będzie zainteresowane?

- Polski rynek jest dla BP ważny i chcemy na nim systematycznie rozwijać naszą sieć. W 2022 r. oddaliśmy do użytku 15 nowych stacji własnych i zabezpieczyliśmy 8 kolejnych w kluczowych lokalizacjach przy drogach ekspresowych i autostradach. Ale inwestujemy też poza tego typu lokalizacjami, głównie w dużych miastach, a także mniejszych miejscowościach, lokalizacjach tranzytowych, gdzie uzupełniamy naszą sieć stacjami partnerskimi.

W ostatnich latach rośliśmy w tempie 20-30 nowych stacji w ciągu roku i chcemy to tempo rozwoju utrzymać. Dlatego też bacznie obserwujemy to, co się dzieje na rynku i analizujemy każdą pojawiającą się okazję.

Jednak najważniejsza dla BP w Polsce jest jakość świadczonych usług na naszych stacjach i systematycznie poszerzanie oferty o nowe usługi i produkty.

Na polskim rynku stacji paliw sporo się dzieje. Pojawił się nowy gracz – węgierski MOL, który odgraża się, że zostanie numerem 2 w Polsce pod względem liczby stacji paliw, detronizując tym samym BP. Jak koncern chce bronić pozycji wicelidera rynku w Polsce?

- Uważnie obserwujemy działania naszej konkurencji, ale nie zamierzamy konkurować wyłącznie liczbą stacji, ale przede wszystkim jakością oferty.

Historia BP w Polsce to już ponad 30 lat. W tym czasie zbudowaliśmy sieć 570 stacji premium z silną ofertą convenience, na których cały czas doskonalimy usługi. I właśnie tym chcemy rywalizować o klienta.

Stacja już dawno przestała być jedynie punktem oferującym tradycyjne paliwa. Teraz dochodzi oferta dla nowych rodzajów mobilności i przede wszystkim oferta pozapaliwowa, która ma coraz większy udział w marży generowanej na stacjach. Należy się spodziewać, iż ten trend będzie się w przyszłości utrzymywał i my wychodzimy mu naprzeciw.

Koncern w Polsce będzie rozwijał nowe rodzaje mobilności. LNG, elektromobilność, wodór

Mówiąc o ofercie dla nowych rodzajów mobilności… BP zapowiedział uruchomienie w tym roku pierwszych stacji tankowania LNG dla transportu ciężkiego w Polsce. Czy ten plan się uda?

- Faktycznie planujemy otwarcie stacji LNG, jednak nasz plan nie skupia się tylko na polskim rynku. Chcemy zbudować sieć, która będzie obsługiwać naszych klientów flotowych w całej Europie, wzdłuż głównych korytarzy transportowych. Polska się też w ten obszar wpisuje.

Przy tym budując tę europejską sieć, nie chcemy się opierać tylko na LNG, ale oferować rozwiązania dla wszystkich rodzajów napędów, które będą miały przed sobą długoterminową przyszłość.

O jakich rozwiązaniach mówimy?

- To wspomniane LNG, ładowarki dla ciężarówek elektrycznych, a także docelowo będzie to wodór dla transportu ciężkiego.

Jak z perspektywy takiego inwestora, jakim jest BP, wygląda otoczenie regulacyjne w Polsce dla tego typu inwestycji w rozwiązania dla nowych rodzajów mobilności?

- Same przepisy, które obowiązują obecnie w Polsce, nie stoją w sprzeczności z tego typu inwestycjami. Największym wyzwaniem jest ich duża zmienność.

Inwestorzy bardzo cenią sobie stabilność regulacji. Zwrot z inwestycji w tej branży liczony jest w latach, dlatego w momencie, w którym podejmujemy decyzję inwestycyjną, musimy mieć przekonanie, że otoczenie regulacyjne i podatkowe będzie stabilne.

Niestety dotychczas mieliśmy do czynienia z dużą zmiennością przepisów, stawek podatkowych, z wprowadzaniem nowych podatków i opłat. Ta niejasność na rynku i brak stabilności z pewnością ograniczają apetyt inwestycyjny zarówno międzynarodowych inwestorów, jak i prywatnych, krajowych.

Wojna za wschodnią granicą sporo namieszała na rynku gazu, wywołując szok cenowy i obawy o dostępność surowca. Czy ta sytuacja wpływa na plany BP w zakresie rozwoju sieci stacji LNG?

- Problemem obecnie nie jest kwestia dostępności samego LNG, ale kwestia jego pochodzenia. LNG pozyskiwane w sposób tradycyjny, przy okazji wydobycia ropy i gazu, nie jest rozwiązaniem dla ograniczania emisyjności. Tylko bioLNG ma sens w kontekście transformacji energetycznej. Gra teraz toczy się tak naprawdę o to, jak wykreować nowe źródła produkcji i zaopatrzenia w bioLNG na odpowiednią, do rosnących potrzeb, skalę.

Tradycyjna oferta paliwowa jeszcze długo będzie potrzebna na polskim rynku

A co dla BP oznacza unijny zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych od 2035 r.? To z pewnością będzie mieć przełożenie na rynek stacji paliw…

- Koncern BP już w 2020 r. globalnie ogłosił nową strategię, w której zadeklarował transformację z międzynarodowej firmy paliwowej w zintegrowaną firmę energetyczną. I konsekwentnie od tego czasu tę strategię realizujemy.

Przykładowo w zeszłym roku inwestycje w nowe nisko- i zeroemisyjne źródła energii stanowiły już ponad 30 proc. inwestycji globalnych BP, podczas gdy w 2019 r., czyli jeszcze przed przyjęciem strategii, było to tylko 3 proc. Do roku 2025 chcemy osiągnąć poziom co najmniej 50-proc. udziału zielonych projektów w globalnym portfelu naszych inwestycji.

Oczywiście Polska się w ten plan wpisuje. Już w tym roku rozpoczniemy budowę sieci szybkich ładowarek samochodów elektrycznych w naszej sieci. O planach w zakresie LNG już rozmawialiśmy.

Na polskim rynku jesteśmy też obecni w segmencie fotowoltaiki przemysłowej z naszą spółką joint venture Lightsource BP. Przyglądamy się również możliwościom w zakresie wytwarzania energii wiatrowej na morzu.

Przy tym ta tradycyjna mobilność oczywiście jest wciąż częścią naszej oferty i jeszcze długo nią będzie. Pamiętajmy, że rok 2035 to dość odległa perspektywa i nawet jeśli wówczas nie będzie już można rejestrować nowych samochodów spalinowych, to one cały czas będą jeździć po europejskich drogach. To wciąż będzie duża część miksu mobilności, dlatego jeszcze przez długi czas ta nasza tradycyjna oferta paliwowa będzie potrzebna, żeby móc obsługiwać polską gospodarkę. Ale już teraz przygotowujemy się na to, co będzie potem.