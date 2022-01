Parcelacja i niszczenie firmy. Nie dla fuzji Orlenu z Lotosem

To największy błąd w 30-letniej historii polskiej transformacji – ocenia warunki fuzji Orlenu z Lotosem Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka. O odstąpienie od transakcji apeluje Gospodarczy Gabinet Cieni BCC, ale również byli menedżerowie obu koncernów - Paweł Olechnowicz i Konrad Jaskóła.

Przypomnijmy bowiem, że Komisja Europejska wskazywała obszary w jakich może dojść do naruszenia konkurencji, zaś sposób, w jaki sposób tego uniknąć, negocjował z KE płocki koncern.

Drugim budzącym wątpliwości czynnikiem jest cena całej transakcji – zdaniem Gospodarczego Gabinetu Cieni i menedżerów rażąco niska. Były prezes Lotosu Paweł Olechnowicz przypomniał, że w w ostatnich latach nakłady inwestycyjne w rafinerię wyniosły około 10 mld zł (program 10+ i zakończony niedawno program EFRA), tymczasem 30 proc. udziałów w tym zakładzie i – jak podkreśla dostęp do 50 proc. rynku hurtowego – został oddany ledwie za 1,1 mld zł.

Groźna konkurencja

Niepokój budzi również wpuszczenie na polski rynek konkurencji. – To wyprzedaż majątku do groźnych firm – stwierdził Paweł Olechnowicz, dodając, że Saudi Aramco i MOL – silni gracze – zyskują za stosunkowo niewielką cenę duże udziały w poszczególnych segmentach rynku paliwowego.



- Zdaniem Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club, z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa ta transakcja nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia. Podstawowym warunkiem przejęć i łączenia firm jest zdobycie dodatkowego udziału w rynku. Przy opisywanej transakcji następuje zmniejszenie udziałów w rynku i oddanie jego dynamicznego fragmentu firmom zagranicznym – czytamy w apelu GGC BCC.

Cień polityki

Europoseł PO z Gdańska Janusz Lewandowski nie pomija również wątków politycznych. – To odwet na regionie, który nie głosuje na Jarosława Kaczyńskiego – twierdzi, przypominając, że Orlen przejął już inną pomorską firmę Energę. – Koncern przejęto za 8,35 zł za akcję, podczas gdy przed „dobrą zmianą" kurs przekraczał 25 zł. W kiepskiej kondycji są również stocznie, zwłaszcza te zarządzane przez Marynarkę Wojenną. Widzimy też wyjątkowa pazerność na takie instytucje, jak Europejskie Centrum Solidarności, nastąpił już zabór Muzeum Drugiej Wojny Światowej – wymieniał europoseł.

- Należy zrobić wszystko, żeby zatrzymać tę operację, która nosi znamiona sabotażu gospodarczego – stwierdził Janusz Lewandowski.



Były prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski uważa, że transakcja powinna być przedmiotem wnikliwego zbadania przez Izbę. Powiedzieć o tej transakcji, że jest kontrowersyjna, to tak jak powiedzieć o Dzierżyńskim czy Berii, że mieli małe poczucie empatii – stwierdził Były szef NIK.



Jego zdaniem kontrolerzy powinni zbadać nie tylko celowość transakcji, ale także relacje nakładów do efektów (np. opłaty dla firm doradczych), a także, czy podczas jej przygotowywania nie naruszono zarówno prawa, jak i regulaminów wewnętrznych.



- Uważamy, że byłaby to jedna z najbardziej brzemiennych w kosztowne skutki decyzja w 30-leciu polskiej transformacji. Apelujemy do rządu, aby się z niej wycofał! – apeluje GGC BCC.

Dodatkowo Saudi Aramco zyskuje możliwość dostaw na rynek Polski i Czech własnej ropy naftowej do 20 mln ton rocznie. - Nie znamy uzgodnień szczegółowych, jednak znając metody negocjacyjne strony arabskiej można domniemywać, że pełen zwrot z inwestycji na tej transakcji saudyjski koncern osiągnie zapewne już w pierwszym roku – ocenia GGC BCC.- Nie jesteśmy przeciwko prywatyzacji. Ale polityka właścicielska nie może być sprzeczna z polityką gospodarczą. Gdyby to była dobrze przemyślana sprzedaż, nie mielibyśmy żadnych zastrzeżeń. Ale to jest niszczenie dobrej firmy – mówił Janusz Steinhoff.