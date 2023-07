Paweł Stańczyk odwołany z zarządu PERN. Jest nowy wiceprezes

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN odwołało w poniedziałek wiceprezesa spółki Pawła Stańczyka i jednocześnie powołało na to stanowisko Sebastiana Bojemskiego, który obejmie nową funkcję 1 sierpnia - podał w komunikacie PERN.​

PERN: Sebastian Bojemski zastąpi Pawła Stańczyka

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN z dniem 31 lipca 2023 r. odwołało Pawła Stańczyka z funkcji wiceprezesa zarządu i jednocześnie z dniem 1 sierpnia 2023 r. powołało Sebastiana Bojemskiego na członka zarządu oraz powierzyło mu funkcję wiceprezesa zarządu PERN" - ogłosiła w poniedziałek spółka.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz posiadający na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw.

W ostatnich latach PERN wdrożył i realizuje Program Megainwestycji, mający zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski poprzez rozbudowę infrastruktury, w tym baz magazynowych ropy naftowej i paliw, a także rurociągów. W efekcie tych przedsięwzięć pojemności na surowiec wzrosły tam z 3,1 mln metrów sześc. do ponad 4,1 mln metrów sześc., a w przypadku produktów paliwowych z 1,85 mln do 2,4 mln metrów sześc.

W styczniu tego roku spółka zakończyła budowę magistrali produktowej z bazy w Boronowie do terminala PKN Orlen w Trzebini, która zapewnia obecnie wzmocnienie dostaw paliw do województw małopolskiego i śląskiego.

Paweł Stańczyk był prezesem PERN od października 2022 roku

Także w styczniu PERN zapowiedział, że w tym roku przeznaczy na inwestycje i remonty blisko 0,7 mld zł.

Pod koniec kwietnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN powołało Mirosława Skowrona na członka zarządu - od 1 maja i powierzyło mu funkcję prezesa spółki. Odwołany wcześniej prezes PERN Paweł Stańczyk został wówczas powołany na wiceprezesa. Jednocześnie z zarządu spółki odwołano wiceprezesa Rafała Milanda.

Paweł Stańczyk był prezesem PERN od października 2022 r., gdy zastąpił na tym stanowisku Igora Wasilewskiego, który pełnił tę funkcję od stycznia 2016 r. Również Rafał Miland był wiceprezesem PERN od stycznia 2016 r.

Po zmianach, które ogłoszono w poniedziałek - jak wynika z danych PERN - w zarządzie spółki nadal zasiadają Mirosław Skowron - prezes oraz wiceprezesi: Paweł Kolczyński, Zdzisław Koper, Włodzimierz Maros i Damian Wieczorek.