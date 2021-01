PERN: 60 lat bazy paliw w Rejowcu; w kwietniu będą nowe zbiorniki

W kwietniu pojemność bazy paliw PERN w Rejowcu powiększy się o kolejne dwa zbiorniki, każdy o pojemności 32 tys. metrów sześc. Niedawno minęło 60 lat od uruchomienia obiektu, w którym jest 59 zbiorników o łącznej pojemności ok. 240 metrów sześc. – podała spółka.

Informując o rozbudowie bazy paliw w Rejowcu, PERN zaznaczył, iż jest to element realizowanego Programu Megainwestycji, czyli strategicznych przedsięwzięć spółki, które podnoszą bezpieczeństwo energetyczne Polski.

"Kilka dni temu nasza baza paliw w Rejowcu skończyła 60 lat. Paliwo magazynowane jest tu w 59 zbiornikach o łącznej pojemności blisko 240 tys. metrów sześc. W kwietniu powiększy się o kolejne 2 nowe zbiorniki, każdy o pojemności 32 tys. metrów sześc." - przekazał PERN we wtorkowym wpisie zamieszczonym na Twitterze.





Wcześniej spółka informowała, że wykonawcą rozbudowy bazy paliw w Rejowcu jest konsorcjum, w skład którego wchodzą: Mostostal Warszawa - jako lider - oraz Mostostal Płock - partner.

Według PERN, zainicjowane w ramach Programu Megainwestycji zwiększanie możliwości składowania paliw w obiektach spółki obejmowało w pierwszym etapie budowę czterech zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. metrów sześc. Drugi etap, który jest aktualnie prowadzony, to dziewięć zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. metrów sześc. - realizowany jest on także w bazach w Koluszkach, Boronowie, Dębogórzu, Emilianowie i Małaszewiczach.

W ostatnim czasie PERN podawał, że planowane na ten rok projekty to m.in.: oddanie do użytku, podobnie, jak w Rejowcu, także w kwietniu, dwóch zbiorników o pojemności po 32 metry sześć. każdy w bazie paliw w Dębogórzu, która docelowo ma pełnić funkcję hubu morskiego - obiekt przystosowany jest do przyjmowania statków, którymi realizowane są dostawy paliw do Polski. Spółka informowała też, że jednocześnie przygotowywany jest tam trzeci etap rozbudowy jej baz paliw.



PERN zapowiedział niedawno, że kontynuując w tym roku Program Megainwestycji, będzie się koncentrował też na planowanej budowie liczącego ok. 100 km rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia - zgodnie z założeniami inwestycja ma rozpocząć się w pierwszym kwartale. Spółka ma przedstawić również swą nową strategię do 2024 r., która - jak zapowiada - "będzie odpowiedzią na wyzwania szybko zmieniającego się otoczenia, w tym zmiany dotyczące surowców energetycznych i alternatywnych źródeł energii".

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie surowca. Spółka świadczy też usługi składowania i transportu rurociągowego paliw, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.