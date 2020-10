PERN chce sprawdzić zabezpieczenia rurociągów przechodzących przez przeszkody wodne

PERN zamierza sprawdzić zabezpieczenia części swych rurociągów przechodzących przez przeszkody wodne. Spółka ogłosiła w poniedziałek postępowanie na wybór wykonawcy tego zadania, wskazując 11 lokalizacji na terenie całego kraju. Oferty można składać do 20 października.

Jak wyjaśnił PERN, przedmiotem postępowania jest wykonanie pomiarów oraz dokumentacji "z przykrycia rurociągów na rzekach". W ogłoszeniu, dotyczącym zadania "Wykonanie rewizji przejść rurociągów PERN S.A. przez przeszkody wodne", spółka wskazała 11 szczegółowych lokalizacji, w tym magistrale przekraczające np. rzeki Bzura, Skrwa, Drwęca, Wkra i Bug.

PERN wskazał w opublikowanej dokumentacji, iż termin realizacji zadania, w tym wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji oraz raportów, to 12 tygodni od podpisania umowy, przy czym wyznaczono dodatkowe, dwutygodniowe terminy w przypadku uwag i koniecznych poprawek. "Termin składania ofert upływa w dniu 20.10.2020 r." - podała spółka w ogłoszeniu.

Według PERN, "Wykonanie rewizji przejść rurociągów PERN S.A. przez przeszkody wodne" obejmować ma m.in. przeprowadzenie pomiarów w terenie, w tym wyznaczenie głębokości posadowienia i przykrycia rurociągu, a także lokalizację ewentualnych przeszkód podwodnych mogących stanowić zagrożenie dla magistrali, a w przypadku istnienia zabezpieczenia, jak np. narzut kamienny, określenie jego stanu technicznego i obszaru zabezpieczenia.

Spółka zaznaczyła, iż zakres planowanych prac dotyczy także analizy poziomu, prędkości i stref przepływu wody oraz ewidencję linii brzegowych i dokumentację zdjęciową stref brzegowych. W publikowanej dokumentacji postepowania podkreślono, że wykonana w ramach zlecenia kompleksowa dokumentacja zawierać ma pomiary i rysunki, w tym przekroje wraz z opisem, a także wnioski i zalecenia.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu rurociągami produktowymi benzyny, oleju napędowego i opałowego.