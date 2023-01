PERN chce w tym roku wydać na inwestycje i remonty blisko 0,7 mld zł

W 2023 r. PERN przeznaczy na inwestycje i remonty blisko 0,7 mld zł. Chce dzięki temu wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski, w tym w obszarze ropy naftowej, w związku ze zmianami dostaw tego surowca.

PERN zaznaczył, że 2023 r. będzie rokiem kontynuacji inwestycji w bezpieczeństwo energetyczne państwa.

Wkrótce do eksploatacji trafi nowy rurociąg paliwowy Boronów -Trzebinia, dzięki któremu zwiększy się możliwość dostaw produktów naftowych m.in. dla południowej Polski, w tym zwłaszcza aglomeracji śląskiej.

Jesienią 2023 r. do eksploatacji trafi także 8 nowych zbiorników na paliwa o łącznej pojemności 256 tys. metrów sześc.

Informując w czwartek o planach inwestycyjnych na 2023 r., PERN wymienił m.in. uruchomienie rurociągu paliwowego z Boronowa do Trzebini, budowę nowych zbiorników produktowych o pojemności 256 tys. metrów sześc., z których klienci spółki skorzystają już jesienią oraz rozbudowę zdolności do przyjmowania paliw dostarczanych do Polski drogą morską.

"Na inwestycje i remonty w nowym roku spółka przeznaczy blisko 0,7 mld zł" - podał PERN. Jak zaznaczył celem jest "jeszcze większe wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski w obszarze ropy naftowej i paliw". "Jest to kluczowe w związku z postępującą zmianą architektury dostaw ropy naftowej do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie" - podkreśliła spółka.

PERN: 2023 r. będzie rokiem inwestycji w bezpieczeństwo energetyczne państwa

PERN zaznaczył, że 2023 r. "będzie rokiem kontynuacji inwestycji w bezpieczeństwo energetyczne państwa". Jak wspomniano w informacji wkrótce do eksploatacji trafi nowy rurociąg paliwowy Boronów -Trzebinia, dzięki któremu zwiększy się możliwość dostaw produktów naftowych m.in. dla południowej Polski, w tym zwłaszcza Aglomeracji Śląskiej. "Obecnie trwają prace finalne i testy tej magistrali, która zostanie włączona do eksploatacji już w styczniu"- przekazała spółka.

Według PERN, jesienią 2023 r. do eksploatacji trafi także 8 nowych zbiorników na paliwa o łącznej pojemności 256 tys. metrów sześc. Spółka zapowiedziała, że planuje wybudować nowe magazyny m.in. w bazie paliw w Dębogórzu (Pomorskie), która "już teraz pełni funkcję kluczowego ogniwa systemu zaopatrywania Polski w paliwa płynne". Dodatkowo w Dębogórzu powstaną jeszcze trzy kolejne zbiorniki o pojemności 50 tys. metrów sześc. każdy, przeznaczone do przechowywania produktów naftowych, które ułatwią obsługę klientów PERN zainteresowanych importem paliw.

Spółka zaznaczyła jednocześnie, że nadał będzie inwestować w infrastrukturę kolejową bazy paliw w Dębogórzu m.in. poprzez modernizację torów i stanowisk załadunkowych nalewni kolejowej, co umożliwi przemieszczanie cystern o większej ładowności i usprawni procesy logistyczne.

"PERN rozważa także rozbudowę nalewni kolejowej o czwartą kabinę załadunkową, jeśli takie będzie zapotrzebowanie rynku. Działania te połączone z inwestycjami Portu w Gdyni, polegającymi na modernizacji Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych i pogłębieniu toru wodnego - obsługa większych tankowców oraz z inwestycjami PKP związanymi z poprawą dostępu kolejowego do Portu w Gdyni oraz bazy paliw w Dębogórzu, pozwolą na zwiększenie wolumenów produktów naftowych, które są przyjmowane w Dębogórzu i ekspediowane w głąb kraju" - wyjaśniono w informacji.

Jak ocenił prezes PERN Paweł Stańczyk, spółka "jest dziś jednym z filarów bezpieczeństwa energetycznego Polski w zakresie ropy naftowej i paliw". "Naszym podstawowym zadaniem jest zapewnienie płynnego funkcjonowania naszej gospodarce. Stąd inwestycje w infrastrukturę niezbędną do zapewnienia stabilności dostaw ropy naftowej" - powiedział Stańczyk. cytowany w komunikacie PERN.

PERN: obecnie sercem naszego kraju stał się Naftoport

I dodał: "Jesteśmy w historycznym momencie, bo rynek energetyczny wygląda dziś zupełnie inaczej niż jeszcze w ubiegłym roku. Dołożymy jednak wszelkich starań by wywiązać się ze strategicznych obowiązków spoczywających na spółce".

PERN zwrócił uwagę, że "obecnie, w związku ze zmianą architektury dostaw ropy naftowej do Polski, sercem naszego kraju stał się Naftoport, przyjmujący surowiec z tankowców". "To jedyny w Polsce morski terminal przeładunku ropy naftowej i jeden z największych terminali przeładunku produktów jej rafinacji. To także jeden z największych przeładunkowych terminali na Bałtyku" - wskazała spółka.

Jak podkreślił PERN, w związku z dywersyfikacją dostaw ropy naftowej poprzez tankowce, w tym różnych gatunków tego surowca, pojawiła się konieczność rozbudowania przepustowości infrastruktury Naftoportu. "Dlatego PERN będzie dążył, aby w Naftoporcie powstało kolejne stanowisko do przyjmowania tankowców z ropą naftową" - oznajmiła spółka.

PERN przyznał zarazem, iż uwzględniając oczekiwania klientów oraz to, że coraz więcej ropy naftowej trafia do Polski drogą morską, spółka ta "analizuje kolejne projekty inwestycyjne, które ułatwią zarządzanie dostawami surowca" - rozważana jest m.in. dalsza rozbudowa bazy surowcowej w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem oraz bazy magazynowej w Gdańsku. "Firma jest także przygotowana do budowy drugiej nitki rurociągu pomorskiego, który dostarcza surowiec z morza do Polski i Niemiec. Ostateczna decyzja w tej sprawie zależeć będzie od klientów, z którymi toczą się rozmowy na temat przyszłości tej inwestycji" - zaznaczył PERN.

PERN będzie dalej modernizować swoje instalacje w kierunku ekologii

Spółka zapowiedziała, że zapewniając bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej i paliw, będzie jednocześnie dalej modernizowała swoje instalacje, aby były one bardziej ekologiczne. "Kontynuowany będzie także program rozwoju odnawialnych źródeł energii, ponieważ będą one wpływały na obniżenie kosztów zużycia prądu elektrycznego w spółce oraz będą ważnym elementem dywersyfikacji działalności" - podał PERN. Jak wspomniano w informacji, spółka planuje zrealizować również "inne programy w kierunku ekologii, m.in.: program modernizacji zasilania i oświetlenia, program modernizacji wodociągów i kanalizacji ścieków, a także modernizację i budowę instalacji odzysku par benzyn".

Prezes PERN zauważył, iż obecnie rachunki za prąd stanowią "duży procent kosztów firmowych". "Wobec rosnących cen energii, inwestycje w odnawialne źródła energii mogą przyczynić się do zmniejszenia tych kosztów. Inwestowanie w czystą energię, pochodzącą z odnawialnych źródeł, przynosi więc nie tylko korzyści finansowe, ale i pozwala na zadbanie o stan środowiska naturalnego" - dodał Stańczyk.

PERN podał przy tym, iż w 2023 r. będzie realizował kolejne projekty związane z fotowoltaiką, energią wiatrową, a także wodorem. "Do 2028 r. nakłady PERN na budowę portfela projektów B+R będą oscylowały wokół kwoty 1,5 mld zł" - ogłosiła spółka.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz posiadający na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw.