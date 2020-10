PERN ma koronawirusowy zespół kryzysowy

W związku z epidemią koronawirusa w PERN działa specjalny zespół kryzysowy, który reaguje na zmienną sytuację i podejmuje decyzje np. o dodatkowych procedurach bezpieczeństwa. Dotyczy to obiektów spółki w całej Polsce, w tym w szczególności na terenach objętych strefami czerwonymi bądź żółtymi.

PERN podkreślił m.in., że "jako strategiczna spółka Skarbu Państwa, odpowiedzialna za utrzymanie pełnej funkcjonalności infrastruktury krytycznej, cały czas zachowuje ciągłość działania, mimo obecnej sytuacji epidemiologicznej i jest gotowa na każdy rozwój wypadków".

"Na bieżąco obserwujemy sytuację. W PERN działa specjalny zespół kryzysowy, który odpowiadając na zmienną sytuację, podejmuje decyzje, co do wprowadzania dodatkowych mechanizmów zabezpieczających" - dodał.

"Mechanizmy bezpieczeństwa dotyczą naszych obiektów zlokalizowanych na terenach całego kraju, w szczególności objętych strefami czerwonymi bądź żółtymi" - zapewniła spółka.

PERN zwrócił uwagę, iż od początku pandemii koronawirusa pracuje "w podwyższonym reżimie sanitarnym, który polega m.in. na ograniczeniu dostępu do naszych kluczowych obiektów przez osoby z zewnątrz".



"Surowsze procedury obowiązują także wykonawców naszych inwestycji, w szczególności tych, które są istotne z punku widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski" - podkreśliła spółka.

Jak wspomniał PERN, w związku z koronawirusem ograniczone zostały tam "do minimum" bezpośrednie spotkania, w tym np. szkolenia w trybie stacjonarnym.



"Wszelkie kwestie w tych obszarach realizowane są za pomocą platform do komunikacji wideo. Cały czas znaczna część pracowników biurowych pracuje w trybie pracy zdalnej" - wyjaśniła spółka.

PERN zaznaczył przy tym, że już w pierwszych dniach pandemii wyposażył swych pracowników w maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe.



"Na terenie obiektów PERN dostępne są stanowiska do dezynfekcji rąk. W kluczowych dla przesyłu i magazynowania ropy naftowej i paliw obiektach spółki non stop pracują specjalistyczne lampy UVC do dezynfekcji powietrza" - przekazała spółka.

PERN podkreślił, że równocześnie z innymi działaniami w sposób ciągły prowadzi też intensywną akcję informacyjną adresowaną do całej załogi. Obejmuje ona m.in. bieżącą sytuację epidemiologiczną i kwestie, dotyczące koniecznych zabezpieczeń. Spółka wyjaśniła, iż chodzi o to, aby aktualności o sytuacji epidemiologicznej i wszelkich aspektach związanych z rozwojem pandemii docierały do załogi jak najszybciej.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw płynnych, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.