PERN ma trzy nowe zbiorniki. Budowa dobiegła końca

O ponad 50 tys. m sześc. nowych pojemności na paliwa wzrosły możliwości magazynowe PERN po tym, jak spółka oddała do eksploatacji trzy kolejne zbiorniki w swych bazach w Emilianowie i Małaszewiczach.

Jak podkreślił prezes operatora Igor Wasilewski, stało się tak mimo epidemii i konieczności pracy w zaostrzonym reżimie sanitarnym. "Obie inwestycje ukończone zostały przed czasem, podobnie jak uruchomiony w grudniu 2020 roku zbiornik o pojemności 10 tys. m sześc. w bazie w Boronowie" - zaznaczył.

W bazie w Małaszewiczach do eksploatacji trafił zbiornik o pojemności 32 tys. m sześć, a w podwarszawskim Emilianowie dwa zbiorniki po 10 tys. m. sześc.

Nowe zbiorniki zostaną przeznaczone do obrotu paliwami, a także do magazynowania zapasów interwencyjnych. Wykonawcą prac w obu lokalizacjach jest konsorcjum: Naftoremont-Naftobudowa i Przedsiębiorstwo Agat.

Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski ocenił we wtorek, że to "bardzo optymistyczne", iż mimo zimy i epidemii inwestycja została zakończona zgodnie z harmonogramem. "PERN w serii inwestycji, które prowadzi, będzie mógł - wraz z wykonawcami - być podawany jako przykład inwestycji, które wykonuje się "w budżecie i terminie".

"Plan inwestycyjny jest bardzo duży, będzie się kończył w latach 2022,2023. PERN pozostanie najważniejszym elementem polskiego systemu logistycznego, paliwowego. To jest spółka strategiczna, która jest w charakterze (…) podobna do operatorów systemów przesyłowych (…) To czym dysponuje PERN, jest +nerwem+, który zapewnia bezpieczeństwo dostaw paliw, bezpieczeństwo dostaw surowca" - powiedział.



Baza ma własną bocznicę kolejową połączoną z linią kolejową Radzymin - Tłuszcz. Kolejowy terminal rozładunkowy paliw umożliwia jednoczesny rozładunek aż 30 cystern kolejowych.

Z kolei baza nr 22 w Małaszewiczach składa się z 21 zbiorników paliwowych. Produkty, które są w nich przechowywane to: benzyna bezołowiowa, olej napędowy i opałowy. Rozbudowa bazy o kolejny zbiornik na olej napędowy pozwoli na zwiększenie całkowitej pojemności magazynowej o 32 tys. m3, do 116,5 tys. m sześc.