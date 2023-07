PERN ma umowę o współpracy z kolejną uczelnią

Akademia Mazowiecka w Płocku to kolejna, po Politechnice Warszawskiej Filia w Płocku, szkoła wyższa, z którą PERN rozpoczął oficjalną współpracę m.in. w zakresie badawczo-rozwojowym, innowacji, a także wymiany wiedzy.

PERN poinformował, że rozpoczął oficjalną współpracę z Akademią Mazowiecką w Płocku. Umowę w tej sprawie podpisali Mirosław Skowron, prezes PERN, Paweł Stańczyk, wiceprezes PERN oraz prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki, rektor Akademii Mazowieckiej w Płocku.

Strony umowy oświadczyły, że będą podejmowały działania w celu: pobudzania aktywności innowacyjnej i doskonalenia zawodowego swojej kadry, transferu wiedzy, wzbogacania procesu dydaktycznego studentów o praktyczne aspekty oraz promowania osiągnięć w obszarze nauki, wdrożeń i innowacji.

- Akademia Mazowiecka w swoim procesie edukacyjnym kładzie szczególny nacisk na praktyczną wiedzę i współpracę z biznesem dlatego jako PERN wiele sobie obiecujemy po tej współpracy. Mam na myśli kierunki studiów w Akademii takie jak informatyka czy automatyka i robotyka, nie zapominając o kierunkach „miękkich” czyli zarządzaniu i ekonomii. Wierzę, że obie strony porozumienia wyniosą z niego szereg praktycznych korzyści - podkreślił Mirosław Skowron, prezes PERN.

- Mamy szerokie możliwości kształcenia studentów pod konkretne potrzeby PERN. Jesteśmy gotowi na współpracę w zakresie modyfikowania programów studiów oraz udziału praktyków, pracowników firmy, w nauczaniu studentów. Dzięki temu wspólnie wykształcimy absolwentów wyposażonych w konkretne umiejętności i kompetencje, którzy natychmiast po uzyskaniu dyplomu będą mogli podjąć pracę w PERN. Mamy zatem nadzieję na merytoryczną współpracę - powiedział prof. Maciej Słodki, rektor Akademii Mazowieckiej w Płocku.

PERN z siedzibą w Płocku to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka zarządza m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Orlenu w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Posiada też na terenie kraju bazy magazynowe surowca oraz paliw płynnych.