PERN może zwiększyć inwestycje, jeśli wzrośnie zapotrzebowanie

PERN jest przygotowany na odbiór różnych gatunków ropy z różnych kierunków. Jeśli zapotrzebowanie klientów wzrośnie, spółka może przygotować program inwestycyjny – poinformował prezes PERN Igor Wasilewski.

"Nie wiadomo jak zareagują klienci na sankcje i jak przełożą to na funkcjonowanie systemu rurociągowego i morskiego. (…) Przygotowaliśmy się na odbiory różnych gatunków ropy z różnych kierunków" - powiedział dziennikarzom prezes PERN w kuluarach Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku.

Jak poinformował, pojemność magazynów na ropę naftową wzrosła od 2016 roku o ok. 1 mln m3, z 3 do 4,1 mln m3.

W bazie w Gdańsku powstały dwa zbiorniki o łącznej pojemności ok. 200 tys. m3, z kolei pojemność terminala naftowego w Gdańsku zwiększyła się w pierwszym etapie o 350 tys. m3, a w drugim o 390 tys. m3.

"Przepustowość rury Gdańsk-Płock jest odpowiednia dla przesłania zakontraktowanej ilości" - powiedział prezes Wasilewski.

"Pytaliśmy klientów, czy myślą o większych ilościach - przed wojną pierwsza nitka im wystarczała. Dziś wróciliśmy do tej dyskusji, jak zrobić drugą nitkę. (…) To pytanie do rafinerii, na ile wzrośnie zapotrzebowanie. Jeśli pokażą, jakie mają potrzeby, to przygotujemy nasz program inwestycyjny" - dodał.

Prezes poinformował, że w przypadku sankcji wykorzystane mogą być zbiorniki w Adamowie.

"Po 2019 roku zrobiliśmy inwestycję, która pozwala na rewersowe tłoczenie z Płocka do Adamowa. Jeśli będą sankcje, to będziemy mogli wykorzystać bazę w Adamowie jako bazę magazynową, dostarczać tam ropę, magazynować, a jak będzie potrzeba, tłoczyć ją z powrotem do Płocka" - powiedział prezes PERN.

PERN buduje zbiorniki na paliwa.

"W pierwszym etapie wybudowaliśmy 350 tys. m3 pojemności w Polsce. Inwestycja została zakończona w ubiegłym roku. Budujemy nowe zbiorniki, które będą oddane w lipcu-sierpniu. To siedem zbiorników, każdy po 32 tys. m3 pojemności" - powiedział Wasilewski.