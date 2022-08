PERN planuje budowę instalacji fotowoltaicznych w kolejnych bazach paliw

PERN planuje budowę trzech mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kWp każda w dwóch kolejnych swych bazach paliw, w Rejowcu i Emilianowie. Trwają prace nad uzyskaniem warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznych w 9 bazach PERN.

Jak poinformował PERN, zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz wybudowanie dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych posadowionych na gruncie o mocy do 50 kWp każda w bazie paliw w Rejowcu oraz zaprojektowanie oraz wybudowanie jednej mikroinstalacji fotowoltaicznej posadowionej na dachu o mocy do 50 kWp w bazie paliw w Emilianowie.

PERN podał w opublikowanej dokumentacji przetargowej, że termin składania ofert w ramach tego postępowania upływa 25 sierpnia - zaznaczono przy tym, iż dopuszcza się składanie ofert częściowych.

W komunikacie prasowym spółka zapowiedziała, że energia wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznych przeznaczona będzie na potrzeby własne baz. "Trwają prace nad uzyskaniem warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznych w 9 bazach PERN. W tym roku spółka uruchomiła również przetargi obejmujące działania w kolejnych 21 lokalizacjach PERN, które obecnie są finalizowane" - zaznaczono w informacji.

Spółka informowała wcześniej, że budowa instalacji fotowoltaicznych to element projektu "PERN producentem zielonej energii", który realizowany jest w ramach przyjętej tam strategii na lata 2021-2024, a nakłady na ten cel mają wynieść w tym czasie 130 mln zł.

W ramach planowanych inwestycji PERN ogłosił już wcześniej postępowanie na uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej instalacji fotowoltaicznych w kolejnych obiektach spółki. Przetargiem tym objęto w sumie 20 obiektów, a wśród nich bazy ropy naftowej w Gdańsku i Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem oraz bazy paliw: w Boronowie, Skarżysku Kościelnym, Trzebieży, Jastrowiu, Zamku Bierzgłowskim, Zawadówce, Strzemieszycach, Grabownie Wielkim i Ugoszczy, a także stacje pomp: Zawady, Orzechowo, Kleczew, Tarnowo Podgórne, Łupowo, Pelplin, Łasin, Góry i Rypin.

Z kolei na początku maja PERN rozstrzygnął przetarg, dotyczący przedsięwzięcia, w ramach którego Columbus Energy ma za zadanie przygotować koncepcję budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie 9 obiektów spółki PERN, a także pozyskać wszelkie wymagane zgody, pozwolenia i decyzje, niezbędne do uzyskania warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej. W tym przypadku chodzi o bazę ropy naftowej w Adamowie przy granicy z Białorusią oraz bazy produktowe - w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej, Woli Rzędzińskiej, Kawicach, Chruścielu, Baryczy, Małaszewiczach i Dębogórzu.

W marcu PERN zapowiedział, że do końca roku zamierza uruchomić na dachu budynku zarządu spółki w Płocku oraz na terenach wokół niego instalacje fotowoltaiczne, które będą generowały zieloną energię na potrzeby biurowca.

Jak informował wcześniej PERN, pierwsza instalacja fotowoltaiczna spółki powstała w bazie paliw w Boronowie, w 2020 r., jako efekt wdrożenia jednej z prac dyplomowych przygotowanych przez zespół pracowników w ramach organizowanej przez spółkę Akademii Menedżera, a "sukces pierwszego projektu był motorem do tworzenia kolejnych".

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz posiadający na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw.

Obecnie PERN posiada 19 baz paliwowych, których potencjał po rozbudowie wynosi ok. 2,4 mln metrów sześc. produktów naftowych oraz 3 bazy ropy naftowej i morski terminal naftowy o łącznej pojemności ponad 4,1 mln metrów sześc. Spółka realizuje program inwestycji rozbudowy i modernizacji infrastruktury, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski.