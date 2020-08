PERN planuje modernizację systemu bezpieczeństwa rurociągów

PERN ogłosił przetarg na projekt systemu nadzoru, wykrywania i lokalizacji rozszczelnień rurociągów ropy naftowej z bazy spółki w Miszewku Strzałkowskim do PKN Orlen oraz rurociągów paliwowych relacji PKN Orlen – Emilianów i PKN Orlen – Koluszki. Oferty można składać do 10 września.

PERN podał w opublikowanej dokumentacji postępowania, że przedmiotem zakupu jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie bądź rozbudowie infrastruktury technicznej trzech magistrali ropy naftowej relacji baza Miszewko Strzałkowskie - PKN Orlen oraz rurociągów paliwowych PKN Orlen - Emilianów i PKN Orlen - Koluszki.

Jak wyjaśnił PERN, podstawowym celem planowanej inwestycji jest przebudowa infrastruktury technicznej, która "umożliwi wykonanie systemu nadzoru rurociągów, co zapewni sprawniejszą ich obsługę i poprawi bezpieczeństwo warunków ich eksploatacji". Spółka uściśliła, iż planowane przedsięwzięcie obejmuje m.in. wykonanie robót budowlanych umożliwiających realizację w ramach oddzielnego zadania systemu nadzoru nad rurociągami oraz zabudowy urządzeń pomiarowych na rurociągach.

PERN poinformował w ogłoszeniu, że termin składania ofert w postępowaniu na "Wykonanie systemu nadzoru, wykrywania i lokalizacji rozszczelnień rurociągów na trzech nitkach relacji Baza Miszewko Strzałkowskie - Orlen wraz z montażem kontenera w Trzepowie oraz rurociągów SF1 PKN Orlen - Emilianów, SF-1 PKN Orlen - Koluszki" upływa 10 września.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw płynnych, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego rurociągami produktowymi.

PERN posiada m.in. cztery bazy do magazynowania ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 3,5 mln metrów sześc. surowca, a największa z nich zlokalizowana jest w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem, gdzie łączna pojemność zbiorników wynosi ok. 1,5 mln sześc.