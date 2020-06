PERN planuje remont około 40 zbiorników na ropę i paliwa

PERN planuje w tym roku remont blisko 40 zbiorników przeznaczonych do magazynowania ropy naftowej i paliw. Dotychczas zakończyły się remonty 16 zbiorników. Wartość całego projektu remontowego w tym zakresie przekracza 36 mln zł - podała spółka.

Informując w czwartek o remontach zbiorników w swych bazach, PERN przypomniał, że "realizuje ambitny program Megainwestycji", który zakłada m.in. budowę nowych tego typu obiektów do składowania ropy naftowej i paliw.

"Spółka jednocześnie dba o prawidłowe funkcjonowanie już istniejącej infrastruktury, dokonując regularnych inspekcji i remontów. W tym roku firma objęła planem remontowych blisko 40 zbiorników, zarówno na ropę jak i paliwa. Wartość zadań przekracza 36 mln zł" - podkreślił PERN.

Spółka wyjaśniła, że w ramach realizowanych prac wykonane zostanie kompleksowe odnowienie powłok antykorozyjnych zbiorników, w tym np. płaszczy i dachów, naprawiona zostanie zużyta lub uszkodzona infrastruktura tych obiektów, a także wymieniony zostanie osprzęt elektroniczny oraz układy technologiczne.

"Na dziś zakończyły się już remonty 16 zbiorników w bazach PERN" - zaznaczyła spółka w czwartkowym komunikacie.

PERN to państwowy, strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

W maju PERN informował, że w tym roku na Program Megainwestycji, ujęty w strategii tej spółki do 2022 r., przeznaczy blisko 550 mln zł. PERN wyjaśniał wówczas, że Program Megainwestycji, oprócz budowy nowych zbiorników na ropę naftową i paliwa, obejmuje również budowę dodatkowej, rewersyjnej nitki ropociągu na trasie Płock-Gdańsk oraz budowę rurociągu produktowego z Boronowa do Trzebini.

"Wszystkie te projekty są kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego Polski" - podkreślała wcześniej spółka.

W listopadzie 2017 r. Rada Ministrów przyjęła dokument "Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym", zgodnie z którym PERN ma wspierać dywersyfikację dostaw ropy do Polski, a także pełnić "wiodącą rolę" w składowaniu tego surowca oraz paliw, "zajmując się bilansowaniem całego systemu magazynowego", w tym rozbudową pojemności magazynowych.

Z końcem 2019 r. PERN zapowiedział, że łączny plan inwestycji i remontów zatwierdzony tam przez Walne Zgromadzenie wyniesie ponad 1 mld zł w 2020 r., natomiast zaktualizowane plany nakładów inwestycyjnych w latach 2018-22 to ok. 3,1 mld zł - wcześniej spółka podawała 2,7 mld zł.