PERN planuje zakup trzech bezzałogowych statków powietrznych do inspekcji swojej infrastruktury

PERN, zarządzający w Polsce m.in. siecią rurociągów naftowych oraz baz surowcowych, planuje wyposażenie swoich służb w trzy bezzałogowe statki powietrzne, które będą służyć do inspekcji, fotogrametrii i nadzoru infrastruktury przemysłowej. Spółka ogłosiła postępowanie zakupowe w tej sprawie.

Jak wyjaśnił PERN w ogłoszeniu, postępowanie obejmuje zakup jednego płatowca i dwóch wielowirnikowców, a także specjalistycznego oprogramowania i dodatkowego wyposażenia oraz zapewnienie szkoleń i pozyskanie niezbędnych dokumentów umożliwiających korzystanie z bezzałogowych statków powietrznych.

"Bezzałogowe statki powietrzne przeznaczone będą do realizowania zadań operacyjnych w zakresie inspekcji, fotogrametrii oraz nadzoru infrastruktury zamawiającego o charakterze przemysłowym" - wyjaśnił PERN w opublikowanej dokumentacji postępowania. Jak zaznaczono, oferty można składać do 26 czerwca.

Spółka podała w ogłoszeniu, że zarówno płatowiec, jak i wielowirnikowce powinny być wyposażone w kamery wizyjne i termowizyjne oraz fotogrametryczne o odpowiednich parametrach technicznych. Dodatkowo płatowiec - jak wskazano w opublikowanej dokumentacji - powinien posiadać kamerę multispektralną. Bezzałogowym statkom powietrznym muszą towarzyszyć naziemne stacje kontroli wraz z oprogramowaniem.

Jak sprecyzował PERN, specjalistyczne oprogramowanie musi zapewniać m.in. generowanie ortofotomap na podstawie danych z optyki przeznaczonej do fotogrametrii i możliwość dynamicznego porównywania zmian dla danego obszaru z uzyskanych wyników inspekcji.

Spółka podkreśliła, że oczekuje również przeprowadzenia niezbędnego szkolenia dla operatorów z obsługi dostarczonych bezzałogowych statków powietrznych oraz pozyskania niezbędnych zgód, w tym od Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jak zaznaczył PERN, "serwis i naprawa bezzałogowych statków powietrznych musi być realizowany na terenie Polski".

Jeszcze w 2019 r. PERN zakupił drony, służące - jak informowała wówczas spółka - do zabezpieczania infrastruktury oraz inspekcji "w przypadku podejrzenia wystąpienia incydentów związanych z bezpieczeństwem", ale też podczas prowadzonych przez spółkę rutynowych prac.

W 2020 r. PERN informował, że na wyposażeniu jego służb znajduje się specjalistyczna łódź ratownicza wzorowana na katamaranie z lądowiskiem da dronów. W tym czasie zarówno łódź, wyposażona m.in. w echosondę odzwierciedlającą w 3D kształt dna, jak i drony były wykorzystywane do zabezpieczenia budowy nowego rurociągu paliwowego pod dnem Wisły w Płocku.

PERN z siedzibą w Płocku (woj. mazowieckie) to państwowy podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka zarządza infrastrukturą krytyczną - m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. PERN posiada na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw.