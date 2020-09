PERN pochwalił się sprzętem, który zabezpiecza budowę rurociągu pod Wisłą

Łódź z dwoma silnikami i kadłubem wzorowanym na katamaranie, przygotowana do najbardziej skomplikowanych zadań z zakresu ratownictwa oraz bezzałogowe statki powietrzne, to sprzęt, który wykorzystuje PERN do zabezpieczenia budowy nowego rurociągu paliwowego pod dnem Wisły w Płocku.

Nowy rurociąg pod dnem Wisły w Płocku powstaje w technologii HDD.

Technologia HDD to tzw. kierowane przewierty horyzontalne, co pozwala na ułożenie rurociągu kilkanaście metrów pod dnem zbiornika wodnego lub rzeki i chroni magistralę przed oddziaływaniem zewnętrznym, np. zmiany koryta rzeki.

Komory wypornościowe łodzi, która zabezpiecza przebieg prac, gwarantują jej niezatapialność nawet w przypadku całkowitego zalania pokładu wodą.

Budowę nowej magistrali produktowej PERN rozpoczął w sierpniu. Zastąpi ona rurociąg rezerwowy, który po awarii w 2018 r. został wyłączony. Nowy rurociąg zostanie wykonany przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii bezwykopowej, polegającej na poziomych przewiertach pod dnem Wisły.

"Aluminiowa łódź z dwoma silnikami i kadłubem wzorowanym na katamaranie, przygotowana do najbardziej skomplikowanych zadań z zakresu ratownictwa, pontony oraz bezzałogowe statki powietrzne - to sprzęt, który wykorzystuje PERN nie tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, ale także do zabezpieczania rutynowych prac na strategicznej infrastrukturze surowcowej i paliwowej" - poinformowała w środę spółka. PERN podał jednocześnie, iż obecnie jednostki te można zobaczyć w akcji na Wiśle w Płocku, gdzie "asystują budowie nowego rurociągu pod dnem rzeki nowoczesną metodą głębinową HDD".

"PERN jest kluczową spółką, warunkującą krwiobieg paliwowy państwa. Dlatego nasza infrastruktura musi spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa" - podkreślił Tomasz Paszkiewicz, dyrektor pionu bezpieczeństwa i BHP w PERN, cytowany w środowym komunikacie spółki. Jak zaznaczył, "system ciągłości działania w PERN precyzyjnie określa ścieżki postępowania na wypadek sytuacji nadzwyczajnych. "Dlatego inwestujemy w najnowocześniejszy sprzęt, także w obszarze ratownictwa. Dzięki niemu potrafimy lepiej i szybciej reagować na wyzwania zmieniającego się otoczenia" - powiedział Paszkiewicz.

Dyrektor pionu bezpieczeństwa i BHP w PERN zwrócił jednocześnie uwagę, iż w razie potrzeby służby ratownicze tej spółki są przygotowane również do pomocy mieszkańcom Polski.

Informując o sprzęcie, jaki wykorzystywany jest przez PERN do zabezpieczenia budowy nowego rurociągu paliwowego pod dnem Wisły w Płocku, spółka podała, że komory wypornościowe łodzi wzorowanej na katamaranie gwarantują jej niezatapialność nawet w przypadku całkowitego zalania pokładu wodą - ładowność łodzi przystosowanej do przewozu 10 osób, to ok. 1500 kg. "Łódź wyposażona została w specjalistyczny sprzęt ratowniczy m.in. w otwieraną elektrohydraulicznie furtę dziobową, dźwig do załadunku cięższych przedmiotów, lądowisko dla drona, echosondę odzwierciedlającą w 3D kształt dna, nawigację, mapy elektroniczne, czy dalekosiężne reflektory poszukiwawcze i urządzenie do pomiaru prędkości nurtu" - wyliczył PERN.

Spółka wyjaśniła, że wyposażenie łodzi w lądowisko związane jest ze zrealizowanym tam jeszcze w 2019 r. zakupem "profesjonalnych dronów, które mogą brać udział w różnego rodzaju akcjach". "Zamontowane na nich kamery z bezpośrednim przekazem obrazu to doskonałe narzędzie do prowadzenia poszukiwań, oceny sytuacji i skali zdarzeń, jak i bieżącego nadzoru nad instalacjami PERN" - podkreślono w informacji. Wspomniano przy tym, iż "drony są znacznie tańsze i bardziej ekologiczne niż wykorzystywany do tej pory śmigłowiec".

PERN podkreślił, że drony oraz specjalistyczna łódź są wykorzystywane m.in. w akcjach ratowniczych, gdy np. na skutek działań osób trzecich nastąpi wyciek substancji ropopochodnej do środowiska. "Niezwykle ważna jest wtedy identyfikacja miejsca wypływu oraz kierunków rozprzestrzeniania substancji ropopochodnej. Kompleksowa ocena sytuacji z powietrza pozwala także na kontrolę skuteczności zbierania oleju przez ustawione zapory oraz bieżącą korektę w tym zakresie" - zaznaczyła spółka.

O planowanej budowie pod dnem Wisły w Płocku nowego odcinka rezerwowego rurociągu paliwowego i likwidacji biegnącej tam części rezerwowej magistrali produktowej, wyłączonej z eksploatacji, PERN informował w lutym 2019 r. - spółka ogłosiła wówczas przetarg na wykonanie tego zadania. W dokumentacji postępowania PERN zaznaczył wtedy, iż nowy odcinek rurociągu paliwowego ma zostać wykonany metodą HDD na głębokości ok. 25 metrów pod dnem Wisły. Spółka zapowiadała zarazem, że planowana inwestycja zakłada jednocześnie "umartwienie" nieczynnej już magistrali produktów finalnych, która znajduje się na niewielkiej głębokości pod dnem rzeki.

PERN informował wcześniej, że odcinek rurociągu przeznaczonego do likwidacji, który w nurcie Wisły w rejonie Płocka ma długość około 662 metrów, został wybudowany w 1985 r. i jest położony na terenie należącym administracyjnie do miasta Płocka, w ciągu istniejącej trasy rurociągów finalnych, czyli tłoczących właśnie paliwa, biegnących do Warszawy i Koluszek.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw płynnych, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego - łączna długość wszystkich jej odcinków rurociągów produktowych wynosi około 620 km.