PERN porządkuje strukturę i rozstrzyga przetarg na budowę zbiorników

PERN rozstrzygnął przetarg na budowę sześciu zbiorników na paliwa w bazach w Boronowie, Rejowcu, Emilianowie i Małaszewiczach. Dzięki tym inwestycjom pojemność baz magazynowych zwiększy się o 126 tysięcy metrów sześciennych. PERN zrealizował także transakcję zakupu od skarbu państwa mniejszościowego pakietu akcji Siarkopolu Gdańsk. Dzięki temu ma 100 proc. udziałów w tej spółce. To kolejny krok w porządkowaniu struktury kapitałowej grupy PERN.

Aktywa Siarkopolu

Naftoserwis zajmuje się świadczeniem usług serwisowych na bazach paliw oraz zapewnieniem ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej instalacji i urządzeń. Spółka posiada 10 zakładów serwisowych na terenie całego kraju. Współpracuje z największymi operatorami w branży paliwowej.CDRiA to z kolei wysoko wyspecjalizowany podmiot zajmujący się m.in. diagnostyką rurociągów - głównie ropy naftowej. Usługi wykonywane są przy użyciu unikalnych urządzeń diagnostycznych, zaprojektowanych i skonstruowanych bezpośrednio w tej spółce.Od 2010 roku Siarkopol Gdańsk jest częścią Grupy Kapitałowej PERN. Przypomnijmy, że w 2007 roku walne zgromadzenie Siarkopolu wyraziło zgodę na podniesienie kapitału spółki i zaoferowanie akcji z nowej emisji Przedsiębiorstwu Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń. Decyzję tej treści podjęło także walne PERN.- Teraz przystąpimy do badania kondycji finansowej Siarkopolu. Musimy ocenić ryzyko, zanim podejmiemy ostateczną decyzję o zakupie. Straty generowane przez Siarkopol to główny, ale nie jedyny problem tej spółki – mówił na łamach "Puls Biznesu" Marcin Jastrzębski, członek zarządu i dyrektor ds. strategii PERN Siarkopol Gdańsk powstał w 1969 roku. Świadczy usługę składowania i przeładunku siarki granulowanej oraz pastylkowanej w ilości około 400 tys. ton rocznie. Terminal siarkowy składa się z: stanowiska rozładunku z wagonów kolejowych (wydajność 20 wagonów/8 godzin), placu składowego o pojemności 50 tys. ton, systemu taśmociągów o łącznej długości 1400 m i trzech ładowarek kołowych o udźwigu 6 ton każda.Poza obsługą siarki granulowanej spółka świadczy usługi przeładunkowo-magazynowe produktów płynnych: petrochemicznych, chemicznych, pochodzenia roślinnego.Oleje opałowe ciężkie, paliwa żeglugowe, destylaty próżniowe oraz olej parafinowy obsługiwane są poprzez węzeł olejów ciężkich. Składa się on z: stanowiska rozładunku dla 12 cystern kolejowych (wydajność 200 ton/godz.), zespołu zbiorników o łącznej pojemności 14,6 tys. metrów sześciennych, systemu rurociągów przeładunkowych o łącznej długości 2200 metrów, instalacji produkcji pary technologicznej.Czytaj też: Grupa Azoty Siarkopol planuje otworzyć nową kopalnię siarki Od 2011 roku węzeł przeładunku olejów opałowych posiada status składu podatkowego. Przeładunki realizowane są głównie z wykorzystaniem opcji kumulowania produktu w ilości wymaganej do załadunku na statek. W 2019 roku do węzła olejów bazowych włączone zostaną dwa zbiorniki magazynowe o łącznej pojemności 4,6 tys. m sześc.Siarkopol dysponuje też, niewykorzystywanym obecnie, węzłem przeładunkowym produktów roślinnych. Składa się on z: stanowiska załadunku dla pięciu cystern kolejowych (wydajność 250 ton/godz.), zbiornika o pojemności 10 tys. m. sześc. i systemu rurociągów przeładunkowych o łącznej długości 1500 metrów.Do końca 2018 roku Siarkopol obsłużył prawie 57 milionów ton ładunków, w tym 48,5 miliona ton siarki oraz ponad 8 milionów produktów płynnych.Czytaj też: Wyrobisko po kopalni siarki w Piasecznie ekologiczną bombą