PERN rozbuduje magazyny paliw za 250 mln zł. Mostostal Płock wykonawcą

Powstanie siedem nowych zbiorników na paliwa, które w 2022 r. zwiększą potencjał magazynowy o 224 tys. m sześc. - poinformował PERN. Z kolei Mostostal Płock podał, że umowa w tej sprawie ma wartość ponad 250 mln zł.

PERN wyjaśnił, że trzeci etap rozbudowy baz paliw spółki zakłada w pierwszej fazie budowę siedmiu nowych zbiorników magazynowych, każdy o pojemności 32 tys. m sześc., w trzech różnych lokalizacjach: w Bazie Paliw w Koluszkach, Bazie Paliw w Nowej Wsi Wielkiej oraz Bazie Paliw w Dębogórzu.



Inwestycję ma realizować Mostostal Warszawa jako lider i Mostostal Płock, które złożyło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu zakupowym. Mostostal Płock poinformował w środowym komunikacie, że umowa ma wartość 258,95 mln zł.

"PERN skutecznie realizuje ambitny plan, mimo niesprzyjającego otoczenia związanego z pandemią koronawirusa. Jeśli popatrzymy na łączną pojemność zbiorników, którą udostępni spółka w przyszłym roku, to praktycznie powstaje dodatkowa baza paliw w naszym kraju, co ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa energetycznego" - zwrócił uwagę cytowany w komunikacie PERN pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.



"PERN to spółka zarządzająca infrastrukturą krytyczną naszego państwa. Stoimy na straży bezpieczeństwa surowcowego i paliwowego. Rozwijamy nasz potencjał, ale także przygotowujemy się do zmian rynkowych w obszarze energetyki. Jesteśmy i pozostaniemy liderem logistyki w tym obszarze" - podkreślił prezes PERN Igor Wasilewski.



Podstawą działalności PERN jest składowanie paliw oraz ropy naftowej. Ograniczenie w ostatnich latach działalności tzw. szarej strefy spowodowało, że nastąpił znaczący wzrost obrotu paliwami w bazach paliw należących do PERN, a to z kolei przełożyło się na zwiększone zapotrzebowanie na pojemności magazynowe. Spółka dodała, że nowa infrastruktura magazynowa (224 tys. m sześc.) pozwoli także na m.in bardziej elastyczny obrót paliwami oraz przechowywanie zapasów interwencyjnych.