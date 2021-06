PERN rozpoczął budowę rurociągu Boronów - Trzebinia

Dla mieszkańców śląskiej wsi Boronów wtorek 22 czerwca to bardzo ważna data. Co łączy zadowolenie mieszkańców wsi i wzrost bezpieczeństwa paliwowego kraju? Właśnie teraz rozpoczęła się budowa rurociągu produktowego z Boronowa do Trzebini. Mieszkańcy przynajmniej w części odetchną od wszechobecnych cystern samochodowych, a nasz kraj wzmocni bezpieczeństwo w zakresie dostaw paliw.

Dzięki inwestycji zmniejszy się natężenie ruchu wielkich ciężarówek.

Rurociągi to najsprawniejszy i najtańszy system przesyłu paliw.

Budowa rurociągu potrwa nieco ponad rok.

Igor Wasilewski, prezes @pern_sa to dla nas ważny moment. Klienci z południowej Polski otrzymają paliwo drogą rurociągową, która jest najszybszą, najbezpieczniejszą i najbardziej ekologiczną formą transportu paliw. Jego dzienna przepustowość będzie odpowiadała 150 autocysternom. pic.twitter.com/FJSFlTIkt7 — PERN SA (@pern_sa) June 22, 2021

Ważny dla bezpieczeństwa kraju