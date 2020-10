PERN rozszerzył Zintegrowany System Zarządzania według międzynarodowych norm ISO

System zarządzania ciągłością działania oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji to nowe elementy Zintegrowanego Systemu Zarządzania PERN, wdrożone tam i certyfikowane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT-Cert) - podała we wtorek spółka.

Certyfikaty UDT-Cert są potwierdzeniem, że PERN wdrożyła i stosuje wymagania międzynarodowych norm ISO - podkreśliła w komunikacie spółka.

Informując o wdrożeniu systemu zarządzania ciągłością działania i system zarządzania bezpieczeństwem informacji w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania spółki, PERN zaznaczył, iż tym samym posiada "aż pięć obszarów działających w oparciu o międzynarodowe normy ISO.

W tej grupie jest także zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe oraz bezpieczeństwo i higiena pracy".

Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski, odnosząc się do zakończonego procesu certyfikacji w PERN, zwrócił uwagę, iż spółka ta "jest operatorem infrastruktury krytycznej, co nakłada na firmę szereg obowiązków, od których zależy sprawne funkcjonowanie państwa".

"Spółka musi przywiązywać wagę do przestrzegania procedur i kształtowania procesów na najwyższym możliwym poziomie. Szczególnego znaczenia nabierają aspekty dotyczące ciągłości działania i bezpieczeństwa informatycznego. W dobie dzisiejszych zagrożeń stają się one przedmiotem szczególnej uwagi" - oświadczył Naimski, cytowany we wtorkowej informacji PERN.

"Stanowimy krwioobieg naftowo-paliwowy państwa. Dlatego od sprawnego funkcjonowania naszej infrastruktury, automatyki czy pracowników zależy rozwój gospodarczy naszego kraju" - powiedział prezes PERN Igor Wasilewski. Dodał, iż spółka ta "dokłada wszelkich starań, aby być przygotowanym do działania w każdej sytuacji, nawet takiej, którą dziś trudno przewidzieć".

"Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania to wielkie zobowiązanie. Znaleźliśmy się w elitarnym gronie firm, które mają wdrożonych aż 5 norm ISO dla strategicznych obszarów działania. Będziemy chcieli dotrzymać tych zobowiązań i stać na straży bezpieczeństwa energetycznego Polski" - podkreślił Wasilewski.

Jak podał PERN, Zintegrowany System Zarządzania spełnia tam wymagania norm: ISO 9001 - systemy zarządzania jakością, ISO 14001 - systemy zarządzania środowiskowego, ISO 22301 - systemy zarządzania ciągłością działania, ISO 27001 - systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ISO 45001 - systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

"System obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Spółki. Zawiera uregulowania dotyczące zarówno procesów podstawowych, jak i procesów zarządczych oraz pomocniczych, które razem pozwalają niezawodnie i bezpiecznie realizować kluczowe działalności: transport rurociągowy, magazynowanie i przeładunek ropy naftowej i paliw płynnych" - wyjaśnił PERN.

Spółka przekazała, iż przeprowadzenie audytu powierzyła jednostce certyfikującej UDT-Cert, która działa głównie "w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych" - 14. audytorów przez trzy tygodnie badało przebieg procesów w PERN pod względem ich zgodności z wymaganiami odpowiednich standardów ISO.

PERN zaznaczył, iż podczas spotkania zamykającego audyt certyfikacyjny, przedstawiciele UDT zwrócili uwagę, że spółka ta skutecznie rozszerzyła zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania pomimo bardzo rozproszonej struktury lokalizacyjnej firmy. "Stanowiło to również duże wyzwanie logistyczne podczas planowania i realizacji audytów" - podała spółka.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw płynnych, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.