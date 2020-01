PERN skróci czas obsługi kierowców autocystern

Przebudowa stanowisk nalewczych, wyposażenie linii w najnowsze moduły dozowania, a także wyposażenie w urządzenia do dozowania biokomponentów - to główne obszary, które zamierza zmodernizować PERN, aby poprawić komfort kierowców i skrócić czas obsługi autocystern w bazach paliw. Właśnie zostały podpisane umowy z wykonawcami tych zadań.

Modernizacja odbywa się w bazach paliw w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej, Rejowcu i Kawicach.

Jak zapowiada PERN, rozpoczęta właśnie modernizacja stanowisk nalewczych, przyczyni się do stworzenia specjalnych stanowisk. Ma to umożliwić kierowcy odebranie dowolnej kompozycji paliw oraz dodatków uszlachetniających przy jednym stanowisku, bez konieczności przejazdu cysterny na inną wyspę nalewczą.



Zastosowanie tego rozwiązania skraca łączny czas załadunku o kilka minut i wpływa na skrócenie czasu oczekiwania kierowców przed bazą paliw.



- Realizacja zadań w ramach modernizacji i standaryzacji frontów autocysternowych umożliwi również zwiększenie liczby wydań oleju napędowego z dodatkiem biokomponentów, co dla naszych klientów ma niezmierne znaczenie - mówi Tomasz Doliasz, kierownik działu przygotowania i paszportyzacji w PERN.



PERN odpowiada za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu ze swej grupy kapitałowej.



Spółka posiada bazy magazynowe ropy naftowej o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc., w tym największy tego typu obiekt w kraju zlokalizowany w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem, a także sieć ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych oraz paliwowych.



PERN ma także Terminal Naftowy w Gdańsku, działający jako hub surowca dostarczanego drogą morską, o pojemności 375 tys. metrów sześc. z przeznaczeniem na różne gatunki ropy, co zapewnia możliwość jej separacji lub mieszania, w zależności od potrzeb klientów.



PERN, w wyniku sfinalizowanego w 2019 roku połączenia z OLPP - wcześniej spółką ze swej grupy kapitałowej, która była największym w Polsce podmiotem składowania i przeładunku paliw płynnych - przejął m.in. 19 baz magazynowych tych produktów o łącznej pojemność ok. 1,8 mln metrów sześc.