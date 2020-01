PERN szuka dostawcy rur do budowy magistrali paliwowej Boronów–Trzebinia

PERN ogłosił zaproszenie do postępowania, którego przedmiotem jest realizacja zakupu obejmującego dostarczenie i przechowanie fabrycznie nowych rur i łuków na potrzeby budowy rurociągu produktowego relacji Boronów–Trzebinia. Magistrala ta, o długości ok. 97 km, ma powstać do końca 2021 r.

Z końcem 2019 r. spółka zapowiedziała, że w 2020 r. przeznaczy ponad 1 mld zł na inwestycje i remonty.

W opublikowanym w piątek ogłoszeniu PERN podał, iż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ofertowym na dostarczenie i przechowanie fabrycznie nowych rur i łuków do budowy rurociągu paliw relacji Boronów-Trzebinia można składać do 18 lutego.



"Zamawiający oczekuje dostawy rur o długości 15 m w ilości minimum 90 proc. całej dostawy i długości w przedziale 12-15 metrów dla pozostałych 10 proc. dostaw" - podkreśliła w opublikowanej dokumentacji spółka. W ogłoszeniu wyjaśniono m.in., iż chodzi o rury stalowe o określonych parametrach technologii ich wytwarzania oraz próbach i badaniach, w tym radiograficznych złączy spawanych.

Biuro prasowe PERN przypomniało w piątek, że rurociąg paliwowy Boronów-Trzebinia o łącznej długości ok. 97 km będzie przebiegał przez 11 miast i gmin województw śląskiego i małopolskiego. "Inwestycja stanowi przedłużenie istniejącego układu rurociągów produktowych Płock-Koluszki-Boronów w kierunku rafinerii w Trzebini. Realizacja projektu pozwoli zapewnić odpowiednie zaopatrywanie południa Polski w paliwa ciekłe" - podkreśliła spółka.

Jak wspomniał PERN, budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi realizowana jest w oparciu o ustawę z 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym oraz wynika z przyjętej przez Radę Ministrów "Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym". Wcześniej spółka informowała, że planuje oddanie do użytku magistrali do końca 2021 r.

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym wprowadza m.in. uproszczenia w uzyskiwaniu niezbędnych zgód administracyjnych, co ma ułatwić przygotowanie i realizację strategicznych dla bezpieczeństwa energetycznego przedsięwzięć, jak budowa oraz modernizacja rurociągów naftowych i paliwowych.

Na liście takich inwestycji w załączniku do ustawy, obok rurociągu Boronów-Trzebinia, zapisano także budowę rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock, rurociągu produktów naftowych Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra - Wielowieś, budowę rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy albo ich odbudowę, rozbudowę, przebudowę, remont, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi.

W listopadzie 2017 r. Rada Ministrów przyjęła dokument "Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym", zgodnie z którym PERN ma wspierać dywersyfikację dostaw ropy do Polski, a także pełnić "wiodącą rolę" w składowaniu tego surowca oraz paliw, "zajmując się bilansowaniem całego systemu magazynowego", w tym rozbudową pojemności magazynowych.

PERN jest strategicznym podmiotem dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadającym za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

Z końcem 2019 r. spółka zapowiedziała, że w 2020 r. przeznaczy ponad 1 mld zł na inwestycje i remonty, a zaktualizowane plany nakładów inwestycyjnych w latach 2018-22, czyli w okresie obecnej strategii spółki, wyniosą tam łącznie ok. 3,1 mld zł. Wśród priorytetowych inwestycji, które realizuje spółka jest m.in. rozbudowa pojemności magazynowych ropy oraz paliw.