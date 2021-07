PERN w Emilianowie będzie mieć więcej miejsca na biokomponenty

Do bazy paliw PERN w Emilianowie dostarczono dwa zbiorniki do magazynowania estrów o pojemności 300 metrów sześc. każdy, masie prawie 50 ton i długości ponad 30 metrów. Po zakończeniu inwestycji baza ta będzie dysponowała łączną pojemnością 1 500 metrów sześc. na składowanie estrów.

Po zakończeniu inwestycji Baza Paliw nr 5 w Emilianowie będzie dysponowała 1 500 metrów sześc. przeznaczonych do magazynowania estrów.

Spółka przypomniała, że regulacje prawne nakładają na jej klientów obowiązek realizacji NCW, który obejmuje przede wszystkim konieczność stosowania biokomponentów w paliwach ciekłych i biopaliwach.

Aż w 7 bazach PERN zakończyły się lub trwają intensywne prace związane z rozbudową infrastruktury technicznej przeznaczonej biokomponentom.

Jak poinformował w poniedziałek PERN, prace w Emilianowie przebiegają zgodnie z planem, a ich finalizacja przewidywana jest w tym roku. Spółka zaznaczyła, że "kontynuuje rozbudowę instalacji na biokomponenty, by odpowiedzieć na oczekiwania klientów".

"Megatransport z dwoma zbiornikami o pojemności 300 metrów sześc. każdy, masie prawie 50 ton i długości ponad 30 metrów niedawno dotarł do bazy paliw PERN w Emilianowie. Podróż rozpoczęła się dwa dni wcześniej w Bydgoszczy" - oznajmił PERN w komunikacie. W informacji wyjaśniono, że w Emilianowie na zbiorniki oczekiwał żuraw o udźwigu 500 ton - "po kilku godzinach operacja posadowienia zbiorników na fundamentach zakończyła się sukcesem i zbiorniki ostatecznie znalazły się na swoim docelowym miejscu".

"Po zakończeniu inwestycji Baza Paliw nr 5 w Emilianowie będzie dysponowała 1 500 metrów sześc. przeznaczonych do magazynowania estrów. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a ich zakończenie zaplanowane jest jeszcze w tym roku" - podał PERN.

Spółka przypomniała, że regulacje prawne nakładają na jej klientów obowiązek realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), który obejmuje przede wszystkim konieczność stosowania biokomponentów w paliwach ciekłych i biopaliwach. "Zgodnie z ustawą, z roku na rok wysokość NCW jest coraz wyższa. Rosnąca konsumpcja biokomponentów powoduje konieczność dostosowania logistyki i infrastruktury, do zapewnienia możliwości ich dodawania do paliw ciekłych i magazynowania. Dlatego PERN inwestuje w tym obszarze" - podkreślono w informacji.

PERN zaznaczył, iż jego program rozbudowy instalacji biokomponentów "jest w zaawansowanej fazie realizacji". "Aż w 7 bazach PERN zakończyły się lub trwają intensywne prace związane z rozbudową infrastruktury technicznej przeznaczonej biokomponentom" - oznajmiła spółka.

Wiceprezes PERN Mateusz Radecki PERN zwrócił uwagę, że od lat spółka ta konsekwentnie realizuje przedsięwzięcia umożliwiające i ułatwiające klientom wypełnienie obowiązku NCW. "Realizacja obecnych zadań jest kontynuacją długofalowych zamierzeń spółki. Spełniamy oczekiwania naszych klientów, rozbudowując infrastrukturę, systematycznie oddajemy nowe pojemności oraz zwiększamy liczbę linii nalewczych z dozowaniem biokomponentów" - podkreślił Radecki, cytowany w komunikacie PERN.

Spółka przekazała jednocześnie, iż zakończyła już prace w bazie w Woli Rzędzińskiej. Do magazynowania estrów przeznaczono tam 4 zbiorniki o pojemności 100 metrów sześc. każdy, dzięki tej inwestycji pojemność na estry zwiększyła się tam do 600 metrów sześc.

Jak podał PERN, trwa rozbudowa infrastruktury na biokomponenty w 5 innych lokalizacjach. "Projekty w Emilianowie i Woli Rzędzińskiej to niejedyne inwestycje związane z biokomponentami - obecnie trwa rozbudowa pojemności do magazynowania estrów w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej, Rejowcu, Kawicach i Małaszewiczach. Dodatkowo, w Nowej Wsi Wielkiej zwiększy się pojemność do magazynowania bioetanolu" - wyliczyła spółka.

PERN zaznaczył, iż ponadto w Koluszkach oraz Rejowcu klientom zostanie udostępniona możliwość dostarczenia estrów transportem kolejowym, jako alternatywy dla obecnie funkcjonującego - samochodowego, a w Nowej Wsi Wielkiej w ten sposób będzie można również dostarczać bioetanol.

"Dzięki inwestycjom w 7 lokalizacjach pojemności na biokomponenty w PERN zwiększą się o 4 350 metrów sześc., czyli aż o 66 proc., a estry będzie można dostarczać transportem kolejowym już do 3 baz paliw" - podsumowała spółka.