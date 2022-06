PERN zwiększa pojemności baz paliw. Zbuduje osiem nowych zbiorników

Firma PERN rozpoczyna budowę kolejnych ośmiu zbiorników na paliwa w swych bazach produktowych. Podpisała w tej sprawie umowy z wykonawcami. Dzięki realizacji inwestycji pojemności magazynowe baz paliwowych wzrosną tam o 256 tys. metrów sześciennych.

"Rusza budowa kolejnych 8 zbiorników na paliwa" - ogłosił we wtorek PERN.

Spółka poinformowała, że podpisała umowy z wykonawcami i rozpoczyna realizację inwestycji.

Nowe zbiorniki na paliwa powstają w ramach trzeciego etapu rozbudowy pojemności baz produktowych i realizowanego Programu Megainwestycji PERN.

PERN przypomniał, że w ostatnich trzech latach w efekcie Programu Megainwestycji - oddała do dyspozycji klientów 13 zbiorników na paliwa, a w lipcu zakończy budowę kolejnych siedmiu.

Nowe zbiorniki stanowią odpowiedź na geopolityczne wyzwania

"Budowa 8 magazynów na paliwa realizowana jest w ramach drugiej fazy trzeciego etapu rozbudowy baz paliw. Dzięki realizacji tej części projektu PERN dostarczy swoim klientom kolejne 256 tys. metrów sześc. pojemności do magazynowania produktów naftowych trzeciej klasy wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - przekazano w informacji prasowej.

Projekt budowy 8 zbiorników o pojemności 32 tys. metrów sześc. każdy, w czterech lokalizacjach - Dębogórze (dwa zbiorniki), Rejowiec (trzy zbiorniki), Nowa Wieś Wielka (jeden zbiornik) i Boronów (dwa zbiorniki), zrealizują trzy konsorcja, których liderami są: Aldesa Construcciones Polska z siedzibą w Warszawie, Naftoremont-Naftobudowa z siedzibą w Płocku oraz PORR z siedzibą w Warszawie.

"Sytuacja geopolityczna, a także sygnały od naszych klientów potwierdzają, że nasze dotychczasowe działania i inwestowanie w nowe projekty jest słuszne. Dzięki realizacji kolejnej fazy rozbudowy baz paliw wszyscy możemy czuć się bezpieczniej" - powiedział wiceprezes PERN Rafał Miland, cytowany w komunikacie spółki.

Jak dodał, odnosząc się do rozpoczynającej się budowy nowych zbiorników na paliwa, "256 tys. metrów sześc. to ponad 4 mln zatankowanych do pełna samochodów".

Jak zaznaczył PERN, "nowa infrastruktura magazynowa pozwoli na przechowywanie zapasów interwencyjnych oraz bardziej elastyczny obrót paliwami".

Inwestycja jest podzielona na etapy

Mateusz Radecki, wiceprezes PERN, zwrócił uwagę, iż klienci spółki "dzisiaj w sposób szczególny potrzebują dużej elastyczności ze względu na nowe wyzwania logistyczne związane z różnymi kierunkami dostaw paliw".

"Nasz projekt zrealizujemy z doświadczonymi konsorcjami. Kompetencje wykonawców, którzy już za chwilę wejdą na place budów, pozwoli nam już niebawem oddać do dyspozycji kolejne 8 zbiorników na paliwa płynne" - dodał.

Jak wyjaśnił PERN, pierwszy etap rozbudowy pojemności baz paliw, w ramach Programu Megainwestycji spółki, obejmował budowę czterech zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. metrów sześc. w dwóch lokalizacjach - Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej. Z kolei w drugim etapie przedsięwzięcia powstało dziewięć zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. metrów sześc. w sześciu lokalizacjach - w bazach paliw w Dębogórzu, Rejowcu, Boronowie, Koluszkach, Emilianowie i Małaszewiczach.

"Obecnie kończmy pierwszą fazę trzeciego etapu. W lipcu oddamy do użytkowania 7 zbiorników, o łącznej pojemności 224 tys. metrów sześc." - podkreślił PERN. Spółka informowała wcześniej, iż obiekty te powstają w jej bazach produktowych w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej i w Dębogórzu.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz posiadający bazy magazynowe surowca i paliw.