PERN zwiększył możliwości magazynowania ropy naftowej

PERN zwiększył o ok. 550 tys. metrów sześc. możliwości magazynowania ropy naftowej. Sześć nowych zbiorników do jej składowania oddano do użytku w dwóch obiektach spółki w Gdańsku - w Terminalu Naftowym i w bazie surowcowej. Według PERN, to milowy krok w budowaniu niezależności energetycznej Polski.

Spółka podała we wtorek, że w jej gdańskim Terminalu Naftowym włączono właśnie do eksploatacji cztery zbiorniki na ropę naftową o łącznej pojemności 345 tys. metrów sześc.

W tamtejszej bazie surowcowej już wcześniej zakończyła się budowa dwóch zbiorników na surowiec o łącznej pojemności 200 tys. metrów sześc.

Oznacza to, że Polska zrobiła milowy krok w budowaniu niezależności energetycznej na rynku ropy - podkreślił PERN, informując o sfinalizowanych inwestycjach.

Spółka wyjaśniła, iż rozbudowa jej pojemności magazynowych na ropę naftowa pozwoli polskim rafineriom na sprowadzanie różnorodnych gatunków surowca i ich magazynowanie. Zwróciła przy tym uwagę, że "dziś o zakupie takiego towaru decyduje nie tylko jego cena czy jakość, ale przede wszystkim pewność dostawy". "Inwestycje PERN oznaczają, że stajemy się suwerenni w obszarze ropy i paliw, a zakupiona ropa daje naszym klientom możliwość elastycznego reagowania na zmiany sytuacji rynkowej" - zaznaczyła spółka.

Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski ocenił, że "PERN, rozbudowując infrastrukturę logistyczną naftową i paliwową, przyczynia się do biznesowych sukcesów polskich rafinerii".

"PERN realizuje strategiczne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski inwestycje. Zakończona budowa zbiorników na ropę naftową w bazie Gdańsk i w Terminalu Naftowym w Gdańsku zwiększa możliwości przechowywania tego surowca o ponad pół miliona metrów sześciennych. W połączeniu z Naftoportem w Gdańsku zwiększa to gwarancje bezpieczeństwa dostaw surowca dla polskich rafinerii i umożliwia kolejne kroki na drodze do różnicowania kierunków dostaw i gatunków ropy" - powiedział Naimski, cytowany w komunikacie spółki.

Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej wyraził nadzieję, że "strategiczne zadania postawione przez rząd przed całym sektorem naftowo-paliwowym, będą realizowane z podobnym sukcesem, jak inwestycje PERN, będące tej strategii istotnym elementem"

Prezes PERN Igor Wasilewski podkreślił, że infrastruktura, którą aktualnie posiada spółka, pozwala "na skuteczną dywersyfikację" dostaw ropy naftowej do Polski, a dzięki temu na stabilny rozwój gospodarki.

"PERN po raz kolejny udowodnił, że wywiązuje się z obowiązków wynikających ze strategii spółki, a przede wszystkim z realizacji celu nadrzędnego, jakim jest zapewnienie naszemu krajowi swobodnych dostaw ropy naftowej z dowolnego kierunku na świecie" - oświadczył Wasilewski.

Jak wskazał PERN, rozbudowa infrastruktury magazynowej w Terminalu Naftowym i bazie surowcowej w Gdańsku to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na pojemności magazynowe ropy. "Pozwolą one na jeszcze bardziej efektywną obsługę tankowców zawijających z ropą do Naftoportu, zwiększą możliwości separacji różnych gatunków ropy naftowej, a także zapewnią nowe pojemności klientom PERN, którzy coraz więcej surowców sprowadzają do Polski drogą morską" - wyjaśniła spółka.

PERN poinformował, że nowe zbiorniki oddane do użytku w gdańskim Terminalu Naftowym to trzy obiekty o pojemności 100 tys. metrów sześc. każdy oraz jeden o pojemności 45 tys. metrów sześc. Spółka zaznaczyła, iż w trakcie budowy jest jeszcze jeden zbiornik o pojemności 45 tys. metrów sześc., który zostanie włączony do istniejącej infrastruktury w sierpniu 2021 r. Z kolei w gdańskiej bazie surowcowej powstały w ostatnim czasie dwa zbiorniki po 100 tys. metrów sześc. każdy. "Dla zobrazowania wielkości - stutysięcznik ma pojemność porównywalną z około 1176 wagonami cysternowymi" - wyliczyła spółka.

PERN zwrócił uwagę, że inwestycje zrealizowane w Terminalu Naftowym i w bazie surowcowej w Gdańsku zwiększają pojemności magazynowe spółki z przeznaczeniem na ropę naftową do 4,1 mln metrów sześc. Nowe zbiorniki, jak podano w komunikacie, wybudowano wraz z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do ich eksploatacji - obiekty posiadają m.in. systemy nadzorujące poziom napełnienia i temperatury ropy, a także systemy przeciwpożarowe i rozwiązania zapobiegające niekontrolowanemu rozlewowi, w postaci dodatkowej osłony.

"Obie inwestycje były realizowane z udziałem polskich podmiotów i stały się istotnym wsparciem dla rodzimej gospodarki. Zostały ukończone mimo trwającej pandemii koronawirusa. Zarówno od PERN, jak i od jego partnerów, wymagało to reżimu pracy w zaostrzonych warunkach sanitarnych" - podkreśliła spółka.

Jak przekazał PERN, projekt w gdańskim Terminalu Naftowym wykonał PGNiG Gazoprojekt, a zrealizowało konsorcjum: Naftoremont-Naftobudowa, jako lider oraz spółka Agat, jako partner. Głównym wykonawcą zbiorników w gdańskiej bazie surowcowej było konsorcjum Mostostal Płock - lider oraz Mostostal Warszawa - partner; autorem dokumentacji projektowej, pełniącym zarazem nadzór autorski nad inwestycją, była spółka Orlen Projekt.

PERN zaznaczył, iż rozbudowa jego pojemności magazynowych to część realizowanego Programu Megainwestycji, który wynika z przyjętej przez Radę Ministrów Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym i ujęty również jest w strategii spółki do 2022 r. Jednocześnie PERN przypomniał, że Program Megainwestycji to także rozbudowa należących do niego baz paliw oraz budowa rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia i nowej nitki magistrali naftowej Gdańsk-Płock. "Wszystkie te projekty zwiększają bezpieczeństwo energetyczne Polski" - zaznaczyła spółka.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw płynnych, w tym benzyny oraz oleju napędowego i opałowego.