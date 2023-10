Petrochemia Gazpromu nie radzi sobie bez zachodniego wyposażenia

Na minimum miesiąc zostaną wyłączone z użytkowania zakłady petrochemiczne Gazpromu w Saławacie. Oficjalnym powodem jest potrzeba remontu instalacji, nieoficjalnym brak części zamiennych potrzebnych w ciągach przerobu ropy naftowej.

Jak podają Rosjanie znajdujący się w Baszkirii zakład zostanie poddany konserwacji. Obejmie ona kilkanaście instalacji w tym także kompleks krakingu katalitycznego.

Gazprom zakłada, że podczas konserwacji przedsiębiorstwo zainstaluje urządzenia miejscowej produkcji, zamiast importowanych.

Rosjanie podkreślają, że instalacja pracowała bez przestojów od czterech lat, stąd remont jest konieczny.

Jednak jak wynika z nieoficjalnych informacji, remont to jedna sprawa, a jego przyczyny to druga.

Po pierwsze do wyłączenia instalacji dochodzi w sytuacji, gdy ceny paliw w Rosji rosną. Drożeje zarówno benzyna jak i diesel. Wynika to z problemów z dostawa paliw przy wzmożonym zapotrzebowaniu na nie ze strony armii – efekt napaści na Ukrainę.

Do wyłączenia zakładów w ogóle by więc nie doszło, gdyby nie to, że występuje coraz więcej problemów w produkcji, awarie zmniejszyły wydajność instalacji a części zamiennych zaczyna brakować. Na przykład katalizatory wykorzystywane w zakładach były francuskiej produkcji. Teraz ich brakuje. Gazprom w ich miejsce chce zamontować urządzenia rosyjskiej produkcji.

Wymienione na rosyjskiej konstrukcji mają być także pompy i sprężarki. Sęk w tym, że gdy montowano je pod koniec poprzedniej dekadzie zdecydowano się na te konkretne modele, ze względu na lepsze parametry pracy, wydajność i mniejszą awaryjność niż rosyjskich odpowiedników. Teraz te zostaną ponownie wykorzystane.