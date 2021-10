Petrochemia, rafineria i energetyka napędziły wyniki Orlenu

W III kwartale 2021 r. PKN Orlen wypracował zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 4,3 mld zł, co oznacza wzrost aż o 2,3 mld zł w porównaniu do poprzedniego roku. Zysk netto w tym czasie wyniósł 2,9 mld zł, o 2,3 mld zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. - Jesteśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej - ocenia Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Wzrost energetyki napędzany OZE

Segment energetyki wypracował EBITDA na poziomie 1 042 mln zł, w którym 717 mln zł to wynik Grupy Energa. Taki wynik to rezultat dodatniego wpływu otoczenia makro w Grupie Energa.



W tym czasie łączna produkcja energii w Grupie Orlen wyniosła 3 TWh energii elektrycznej oraz 9 TWh ciepła, z czego ok. 60 proc. pochodziło z OZE oraz jednostek zasilanych gazem. Wyższa o 6 proc. (r/r) produkcja energii elektrycznej spowodowana była głównie wzrostem produkcji elektrowni Ostrołęka, elektrowni wodnej Włocławek oraz wzrostem mocy wytwórczych w energetyce wiatrowej o ponad 0,1 GWe (r/r).



W wyniku m.in. wyższej aktywności gospodarczej o 3 proc. rok do roku zwiększyła się także dystrybucja energii elektrycznej, w pełni realizowana przez spółkę Energa Operator. Obecna moc zainstalowana Grupy Orlen wynosi 3,4 GWe oraz 6,1 GWt. W trzecim kwartale br. koncern kontynuował strategiczne projekty związane z rozwojem energetyki zeroemisyjnej, w tym projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku.

Słabszy detal

Segment detaliczny wypracował w trzecim kwartale br. EBITDA na poziomie 948 mln zł, niższy o 8 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. Jak tłumaczy koncern, ten niższy wynik to efekt spadku marż paliwowych na polskim rynku, przy ich wzroście na rynku czeskim i niemieckim oraz porównywalnym poziomie na rynku litewskim.





Rekordowy kwartał upstreamu

Segment detaliczny w Polsce odpowiada obecnie zaledwie za 15 proc. wyniku EBITDA całego koncernu. Wolumeny sprzedaży detalicznej w całej grupie spadły o 1 proc. rok do roku, w tym niższa o 2 proc. była sprzedaż oleju napędowego i o 5 proc. LPG, przy wyższej o 1 proc. sprzedaży benzyny. Jednocześnie koncern odnotował wzrost marż pozapaliwowych na wszystkich tych rynkach.Na koniec trzeciego kwartału 2021 roku w sieci detalicznej Grupy Orlen funkcjonowały 2852 stacje paliw, co oznacza , że o 12 obiektów więcej w porównaniu do ubiegłego roku.

W trzecim kwartale 2021 roku segment wydobycia osiągnął rekordowy wynik EBITDA na poziomie 130 mln zł, co oznacza niemal 3-krotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.



Koncern tłumaczy to głównie dodatnim wpływem otoczenia makro w efekcie wzrostu notowań wszystkich węglowodorów, czyli: ropy, gazu i kondensatu gazowego, przy porównywalnym wpływie transakcji zabezpieczających.



W tym czasie średnie wydobycie wzrosło o 0,2 tys. boe/d i wyniosło 17 tys. boe/d, w tym: 1 tys. boe/d w Polsce i 16 tys. boe/d w Kanadzie.

Inwestycje i akwizycje

Orlen przy okazji wyników kwartalnych przypomina także realizowane w tym czasie inwestycje, w tym w biorafinerii Orlen Południe w Trzebini, gdzie w listopadzie zostanie oddana do użytku największa w Europie instalacja do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego, której zdolności produkcyjne wyniosą 30 tys. ton glikolu rocznie.

Koncern ogłosił także rozpoczęcie jeszcze w tym roku budowy instalacji pogłębionego przerobu ropy w rafinerii Możejki na Litwie. Dzięki realizacji tego projektu uzysk produktów wysokomarżowych wzrośnie o 12pp, co przełoży się na wzrost EBITDA o ok. 300 mln zł rocznie. Zakończenie inwestycji planowane jest pod koniec 2024 roku.Czytaj więcej: W Możejkach powstanie instalacja pogłębionego przerobu ropy. Jest umowa Orlen Lietuva z Petrofac Z kolei w Płocku rozpocznie się budowa instalacji HVO, pozwalająca na wdrożenie na skalę przemysłową nowatorskiej technologii polegającej na uwodornieniu oleju rzepakowego, oleju posmażalniczego (UCO) lub ich mieszanki. Produkt końcowy będzie stosowany jako dodatek do oleju napędowego lub paliwa lotniczego JET. Realizacja inwestycji, której wartość szacowana jest na ok. 600 mln zł, planowana jest w połowie 2024 roku.Orlen, zgodnie ze swoją strategią realizował także projekty energetyczne, w tym budowę morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. W trzecim kwartale br. rozpoczęto główny etap badań geotechnicznych dna Morza Bałtyckiego na obszarze planowanej farmy wiatrowej i trasie przyłącza. PKN Orlen zawarł także strategiczne partnerstwo z amerykańską firmą GE Renewable Energy, jednym z wiodących na świecie producentów turbin dla morskich elektrowni wiatrowych.W toku są również procesy akwizycyjne, które mają umożliwić Orlenowi budowę silnego, zintegrowanego koncernu multienergetycznego. 14 października br. walne Lotosu wyraziło warunkową zgodę na sprzedaż części aktywów w ramach środków zaradczych. Był to jeden z ważniejszych etapów w całym procesie tworzenia multienergetycznego koncernu.Z kolei wniosek o zgodę na przejęcie Grupy PGNiG jest obecnie rozpatrywany w UOKiK.Czytaj więcej: Orlen o krok bliżej do przejęcia Lotosu. Zapadły ważne decyzje