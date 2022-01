Petrochemia, rafineria i energetyka napędziły wyniki Orlenu

PKN Orlen podsumował 2021 rok. Dzięki wynikom segmentów petrochemii, energetyki i rafinerii koncern wypracował w tym czasie zysk netto w wysokości 10,2 mld zł oraz zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 14,2 mld zł. Tylko 13 proc. zysku było udziałem segmentu detalicznego w Polsce. Jednak pomimo wyraźnego spadku marż paliwowych na polskim rynku, udało się wypracować o ponad połowę wyższe przychody ze sprzedaży, które wyniosły 131,6 mld zł.

Petrochemia z mocną pozycją

Ćwierć miliarda z energetyki

Słabszy kwartał w detalu

Czterokrotnie wyższy wyniki wydobycia

Dobry rok dla Orlenu

Dzięki dobrej kondycji @PKN_ORLEN zrealizował w minionym roku inwestycje na rekordowym poziomie blisko 10 mld zł. Skuteczna realizacja strategii #ORLEN2030 pozwala nam wzmacniać konkurencyjność na wymagającym europejskim rynku. W tym roku na inwestycje przeznaczymy 15,2 mld zł pic.twitter.com/ixFmUNPqtb — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) January 27, 2022

Przerób ropy w Grupie Orlen wyniósł 8,6 mt, co oznacza wzrost o 1,2 mt (r/r).Jak wynika z danych finansowych, w ostatnim kwartale 2021 roku segment petrochemii Orlenu osiągnął 1,4 mld zł EBITDA LIFO, co oznacza wzrost o 76 proc. rok do roku). Jak tłumaczy koncern, wynik ten to rezultat wyższych marż petrochemicznych na olefinach, poliolefinach, PTA, PCW i nawozach oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2.Sprzedaż tego segmentu wyniosła 1,3 mt i była niższa o (-) 7 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, w tym w Polsce o (-) 13 proc., głównie nawozów i PTA, co było spowodowane postojami remontowymi instalacji PTA i Reformingu V. Natomiast na Litwie sprzedaż wzrosła o 47 proc. (r/r), a w Czechach o 3 proc. (r/r), w wyniku poprawy paramentów operacyjnych instalacji PE3.Segment energetyki w Grupie Orlenu osiągnął EBITDA w IV kwartale na poziomie 248 mln zł, w czym główny udział miał wynik Grupy Energa.czytaj także: Energa zamknęła 2021 r. z miliardem na plusie W tym czasie koncern dysponował 3,3 GWe zainstalowanej mocy elektrycznej i 6,1 GWt mocy cieplnej. Produkcja energii elektrycznej, która w ok. 60 proc. pochodziła ze źródeł zero- i niskoemisyjnych, wyniosła 3,2 TWh.Sprzedaż energii elektrycznej była na niewiele niższym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrosła natomiast, w wyniku zwiększenia pracy zdalnej w Polsce, jej dystrybucja.W czwartym kwartale segment detaliczny wypracował 572 mln zł EBITDA, czyli o 25 proc. mniej niż w poprzednim roku, czego główną przyczyną był spadek marż paliwowych na polskim rynku, przy wzroście na rynku czeskim i niemieckim oraz porównywalnym poziomie na rynku litewskim.Koncern w Polsce i na Litwie odnotował natomiast wzrost marż pozapaliwowych, przy spadku w Niemczech i Czechach.O 9 proc. rok do roku wyższa była sprzedaż, w tym: o 14 proc. benzyny, o 7 proc. oleju napędowego i o 2 proc. LPG.Na koniec 2021 roku w sieci detalicznej Grupy Orlen funkcjonowało 2881 stacji paliw, co oznacza wzrost o 26, w tym: w Polsce o 8, w Niemczech o 4, w Czechach o 5 i na Słowacji o 9, przy porównywalnej liczbie stacji na Litwie. Tym samym Koncern zwiększył swój udział w rynku czeskim i słowackim.Orlen zwraca również uwagę w opublikowanych wynikach na solidny wynik segmenty wydobycia, który wypracował EBITDA na poziomie 185 mln zł, prawie 4-krotnie wyższy niż w poprzednim roku. Zdaniem koncernu jest to odzwierciedlenie dodatniego wpływ czynników makro w efekcie wzrostu notowań ropy, gazu i kondensatu gazowego oraz dodatniego wpływu transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne.W tym czasie średnie wydobycie wyniosło w Polsce 1 tys. boe/d i było na porównywalnym poziomie (r/r), natomiast w Kanadzie, przy nieznacznym spadku, wynoszącym 0,3 tys. boe/d, osiągnęło 14,9 tys. boe/d.PKN Orlen podkreśla, że w całym 2021 roku koncern utrzymał wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie i wygenerował przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 13,4 mld zł, utrzymując ratingi inwestycyjnePoziom zadłużenia netto zmniejszył się o blisko 1 mld zł i wyniósł na koniec roku 12,2 mld zł.W tym czasie Orlen przeznaczył 9,9 mld zł na inwestycje.Jednocześnie koncern przypomina, że zgodnie ze strategią nastąpiła wypłata dywidendy za 2020 rok na poziomie 3,5 zł na akcję.