PGNiG doniósł na wiceprezesa Lotosu. Jarosław Wróbel: "To próba zdyskredytowania mnie..."

Nigdy nie nadużyłem uprawnień oraz nigdy nie zaniedbałem powierzonych mi obowiązków - oświadczył Jarosław Wróbel, wiceprezes Grupy Lotos ds. inwestycji i innowacji, dementując prasowe doniesienia o zawiadomieniu prokuratury przez PGNiG.

Od 2002 r. związany z Grupą Kapitałową PGNiG. Od 2002 roku był związany z grupą kapitałową PGNiG. W latach 2003-2013 pełnił funkcję wiceprezesa ds. ekonomicznych Górnośląskiej Spółki Gazownictwa. W latach 2016-2018 był prezesem, a od 2020 roku szefem rady nadzorczej PSG, która pod jego kierownictwem opracowała i wdrożyła strategiczny pakiet zmian dla polskiego gazownictwa dystrybucyjnego na lata 2016–2022, zwany konstytucją dla gazownictwa. W latach 2018-2020 był prezesem spółki Orlen Południe, gdzie był współtwórcą programu budowy biorafinerii na bazie Rafinerii w Trzebini oraz Rafinerii w Jedliczu, będącej centrum kompetencyjnym w zakresie biokomponentów oraz biopaliw dla Grupy Kapitałowej Orlen.Przed przejściem do Grupy Lotos, w 2020 r. pełnił funkcję wiceprezesa PGNiG oraz członka Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway AS. Od 28 października do 12 listopada 2020 r. pełnił obowiązki prezesa zarządu PGNIG.