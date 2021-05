Pierwsze stacje tankowania wodoru Orlenu powstaną w Katowicach i Poznaniu

PKN Orlen szuka wykonawcy stacji tankowania paliwa wodorowego. Pierwsze tego typu punkty obsługujące autobusy i auta osobowe powstaną w Poznaniu i Katowicach. Jeszcze w tym roku koncern rozpocznie budowę hubu wodorowego we Włocławku.

Przyszłość należy do wodoru

W przypadku pojazdów transportu zbiorowego do tankowania wykorzystywane będzie ciśnienie 350 barów, które umożliwi uzupełnienie ok. 28 kg paliwa w ciągu 15 minut. Taka ilość pozwala na przejechanie ok. 400 kilometrów. W praktyce oznacza to, że np. najdłuższą trasę komunikacji miejskiej w Poznaniu, o długości 26,8 km, kursujący po niej autobus pokona ok. 15 razy na jednym tankowaniu.Wprowadzenie autobusów wodorowych umożliwia ograniczanie emisji i poziomu hałasu. Zastąpienie jednego autobusu miejskiego z silnikiem diesla na pojazd z napędem wodorowym, w trakcie 12-letniego okresu użytkowania może zapobiec emisji 800 ton dwutlenku węgla do atmosfery. Ponadto, układy napędowe autobusów na zasilane wodorem są znacznie cichsze od tradycyjnych napędów.Do tankowania aut osobowych wykorzystywane będzie ciśnienie 700 barów, które pozwoli zatankować samochód do pełna w ciągu 5 minut. W praktyce do auta trafi ok. 5,25 kg paliwa, które pozwali na przejechanie nawet 700 km.Rozwój sieci stacji tankowania PKN Orlen odbywa się z wykorzystaniem doświadczeń zebranych na rynku niemieckim. Od 2017 roku działają tam dwa punkty ładowania wodoru zlokalizowane na stacjach Grupy Orlen. Ponadto koncern prowadzi zaawansowane prace nad powstaniem 3 stacji wodorowych na terenie Czech. Jeszcze w 2021 roku uruchomione zostaną stacje w Pradze i Litvinowie, a w roku 2022 kolejne - w Brnie, Pilźnie i Pradze na autostradzie D10.Docelowo Orlen chce dysponować siecią ponad 50 punktów tankowania wodoru.Czytaj także: Orlen idzie w wodór także w Czechach

PKN Orlen w swej strategii do 2030 r. kładzie duży nacisk na rozwój paliw alternatywnych. Jak podkresla koncern, w perspektywie najbliższej dekady Orlen chce zbudować pozycję regionalnego lidera technologii wodorowych, osiągając wymierne korzyści biznesowe.



W ramach swojego programu wodorowego PKN Orlen między innymi buduje centralne źródła wytwarzania wodoru wysokiej czystości w Trzebini i we Włocławku. Hub w Trzebini jest w trakcie budowy, a jego uruchomienie nastąpi do końca 2021 roku. Inwestycja związana z budową hubu wodorowego we Włocławku jest na końcowym etapie postępowania zakupowego. Koncern planuje rozpoczęcie budowy jeszcze w tym roku.



Koncern ma też na swoim koncie kilka porozumień z samorządami, dotyczących współpracy na rzecz rozwoju transportu publicznego opartego o napędy wodorowe. Kilka dni temu takie porozumienie Orlen podpisał z Piłą i tamtejszym Miejskim Zakładem Komunikacji oraz z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Bielsku-Białej. Efektem ma być m.in. stworzenie infrastruktury tankowania wodoru.



Czytaj więcej: Orlen wchodzi z wodorem do Piły i Bielska-Białej

Wcześniej podobne umowy koncern zawarł z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Krakowskim Holdingiem Komunalnym i MPK w Krakowie, z miastami Płock i Włocławek, a także z miejskimi spółkami komunikacji publicznej w Poznaniu, Łodzi i Olsztynie, które są potencjalnymi odbiorcami wodoru.