Piotr Guział wrócił do zarządu Orlenu Deutschland

Piotr Guział został ponownie powołany do zarządu Orlen Deutschland, gdzie odpowiada za rozwój. Stanowisko to objął 1 czerwca - podała niemiecka spółka Orlenu. Wcześniej Guział tę samą funkcję w Orlen Deutschland pełnił od września 2020 r. do lutego 2023 r. Później został doradcą.

"Piotr Guział został ponownie powołany do zarządu Orlen Deutschland ze skutkiem od 1 czerwca 2023 r." - przekazała w środę niemiecka spółka Grupy Orlen. Jak podkreślono w informacji prasowej, Guział, jak poprzednio, objął tam stanowisko członka zarządu, dyrektora ds. rozwoju, przy czym ze spółką z siedzibą w Elmshorn związany jest od września 2020 r. - od lutego br. jako doradca.

Spółka podkreśliła, że Guział "posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych, doradczych i nadzorczych w spółkach prywatnych i publicznych, w tym w grupach giełdowych". W informacji wspomniano, że wcześniej był on m.in. dyrektorem zarządzającym w Unipetrol Deutschland - od kwietnia 2019 r. do września 2020 r.

Orlen Deutschland przypomniał też, że urodzony w Warszawie Guział ma 47 lat, studiował ekonomię na Uniwersytecie Kolońskim oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w latach 2010-2014 był bezpartyjnym burmistrzem stołecznej dzielnicy Ursynów.

Od września 2020 r. do lutego br. Guział był członkiem zarządu, dyrektorem ds. rozwoju w Orlen Deutschland. Z kolei od marca do maja 2023 r. Guział zasiadał w zarządzie spółki PGNiG Bioevolution, odpowiadającej za realizacje strategii Grupy Orlen w segmencie biogazu i biometanu.

Guział jest członkiem rad nadzorczych Orlen Budonaft, spółki Grupy Orlen - od 2021 r. oraz telekomunikacyjnego operatora świadczącego usługi dla podmiotów i administracji Exatel - od 2019 r.

Po nominacji Piotra Guziała do zarządu Orlen Deutschland ma on czteroosobowy skład. Zasiadają w nim: Jarosław Marczak - prezes, Dariusz Pawlik - członek zarządu, dyr. ds. operacyjnych, Oskar Skiba - członek zarządu, dyr. ds. finansowych, oraz Piotr Guział - członek zarządu, dyr. ds. rozwoju.

Orlen Deutschland to spółka Grupy Orlen działająca w Niemczech od 2003 r. 100 proc. udziałów firmy należy do PKN Orlen. Posiada 587 stacji paliw.