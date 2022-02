Piotr Kuberka nowym prezesem Shell Polska

Piotr Kuberka, zajmujący stanowisko globalnego wicedyrektora ds. procesów podatkowych, z początkiem lutego 2021 roku został nominowany na prezesa zarządu Shell Polska. Piotr Kuberka przejął tę funkcję po Piotrze Dziwoku, który będzie kontynuował karierę poza strukturami firmy.

Rozwój na rynku OZE

- Awans na prezesa zarządu Shell Polska to zdecydowanie wielkie wyróżnienie, ale również wyzwanie. Jestem pewien, że razem z ponad 4,7 tys. załogą Shell Polska będziemy udoskonalać naszą obecną ofertę, jak również rozwijać firmę w nowych obszarach. Moją ambicją jest wykorzystanie doświadczeń z pracy z biznesem w Warszawie, kompetencji zdobytych w centrali w Hadze oraz wiedzy wyniesionej z Centrum Operacji Finansowych w Krakowie, aby w pełni wykorzystać potencjał Shell Polska. W szczególności teraz, gdy Shell dąży do zeroemisyjności, chcę doprowadzić do dalszego rozwoju naszej spółki w Polsce na rynku odnawialnych źródeł energii - mówi Piotr Kuberka, nowo powołany prezes zarządu Shell Polska.Shell Polska w ostatnich latach intensywnie inwestuje w swoje stacje, skupiając się na modernizacji istniejących obiektów, optymalizacji sieci, digitalizacji, podnoszeniu jakości obsługi oraz rozszerzaniu oferty pozapaliwowej. W lutym 2021 roku firma ogłosiła strategię neutralności klimatycznej, w ramach której celem jest stanie się przedsiębiorstwem energetycznym o zerowej emisji netto do 2050 roku. Z tego względu Shell inwestuje m.in. w LNG (jako paliwo przejściowe) czy ładowarki elektryczne.Shell Business Operations w Krakowie, w którym Piotr Kuberka pracował przez ostatnie lata, to jedno z największych i najbardziej nowoczesnych centrów biznesowych w Polsce. Z zatrudnieniem na poziomie 4,4 tys. osób jest jednym z najważniejszych pracodawców w Małopolsce. SBO Kraków działa od 16 lat i obsługuje 13 linii biznesowych, wspierając operacje Shell na całym świecie w obszarach m.in. finansów, zakupów, obsługi klienta, logistyki, IT czy zarządzania kadrami.