PKN Orlen broni fuzji z Lotosem i odpiera zarzuty BCC

PKN Orlen nie marnotrawi publicznego majątku, nie wyprzedaje aktywów Grupy Lotos i nie likwiduje firmy – płocki koncern odpowiada na zarzuty Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. - Przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen to transakcja czysto rynkowa - zapewnia w oświadczeniu biuro prasowe Orlenu

Pozycja niezagrożona

- Nieprawdą jest, że PKN Orlen sprzedaje duże stacje, a kupuje znacznie mniejsze formaty i przez to zamiast do ekspansji Koncernu, dojdzie do jego degradacji. Średnia marżowość nabywanych obiektów nie jest niższa niż średnia marżowość obiektów objętych środkami zaradczymi. W ramach jednej transakcji wymiany aktywów, PKN Orlen stanie się na węgierskim rynku czwartym koncernem pod względem liczby stacji. Koncern poszerzy również obecną sieć stacji na Słowacji o 41 nowych obiektów i umocni swoją pozycję na tym rynku – czytamy również w oświadczeniu.Koncern nie zgadza się również z twierdzeniem, że wejście MOL do Polski zagrozi pozycji Orlenu i wyjaśnia, że zgodnie z danymi Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego obecnie na krajowym rynku działa około 7,8 tys. stacji benzynowych. - W ramach transakcji MOL osiągnie udział w rynku na poziomie około 5 proc. i z tej perspektywy stawianie tez o zagrożeniu dla pozycji Koncernu jest nieuzasadnione – twierdzi Orlen przypominając, że konkuruje już z MOL np. w Czechach i nie budzi to żadnych zastrzeżeń.Oświadczenie odnosi się również do krytyki BCC pod adresem kadry zarządzającej. - Przy procesie fuzji pracowali najlepsi eksperci z wieloletnim doświadczeniem. Zaangażowano również renomowane, uznane na międzynarodowym rynku doradcze firmy finansowe i prawnicze. W tym kontekście wypowiedzi przeciwników fuzji można traktować jako próbę podważenia kompetencji ekspertów, którzy brali udział w procesie negocjacji - czytamy.- Przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen to transakcja czysto rynkowa, przeprowadzona w dodatku na warunkach bardzo korzystnych dla polskiej strony. Próba uczynienia z tego działania politycznego jest bezpodstawna i krzywdząca dla wszystkich osób od wielu miesięcy zaangażowanych w rozmowy – podsumowuje Orlen.