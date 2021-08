PKN Orlen chce zredukować hałas w swym zakładzie w Płocku

PKN Orlen ogłosił zapytanie o informacje skierowane do potencjalnych wykonawców mogących wdrożyć rozwiązania w zakresie redukcji hałasu na terenie głównego zakładu produkcyjnego tej spółki w Płocku. Odpowiedzi w tym postępowaniu można składać do 30 sierpnia.

Jak oznajmił PKN Orlen, w ramach opublikowanego zapytania spółka zamierza zbadać rynek pod kątem wdrożenia w jej zakładzie produkcyjnym w Płocku rozwiązań w zakresie redukcji hałasu.



- Przedmiotem zapytania jest pozyskanie informacji o dostępnych technologiach redukcji hałasu metodami niefizycznymi, które mogą zostać zaimplementowane w zakładzie produkcyjnym w Płocku - oznajmiła w ogłoszeniu spółka.



PKN Orlen podkreślił w opublikowanej dokumentacji, iż jest wiodącym podmiotem segmentu energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej, a w Płocku posiada największą rafinerię w Polsce wraz ze zintegrowaną częścią petrochemiczną zakładu, przy czym cały kompleks, zajmuje powierzchnię ok. 800 ha, na której znajduje się ok. 60 instalacji produkcyjnych, a także dwie elektrociepłownie.



Jednocześnie PKN Orlen zwrócił uwagę, że w swym płockim zakładzie prowadzi szereg inwestycji, a w ostatnim czasie ogłosił rozpoczęcie największego projektu petrochemicznego w Europie w ramach realizowanego przez spółkę Programu Rozwoju Petrochemii.



W zapytaniu o informacje, dotyczące możliwości wdrożenia rozwiązań w zakresie redukcji hałasu na terenie swego głównego zakładu produkcyjnego w Płocku PKN Orlen zadeklarował, że jest gotów do spotkań z potencjalnymi oferentami w celu omówienia możliwych rozwiązań i technologii. Spółka wspomniała, że zastosowanie tam rozwiązań obejmujących redukcję hałasu związane jest z rosnącym potencjałem produkcyjnym płockiego koncernu.



W maju PKN Orlen ogłosił budowę w swym zakładzie produkcyjnym w Płocku za ok. 13,5 mld zł kompleksu Olefin III, informując, iż jest to największa inwestycja petrochemiczna w Europie. Nowy kompleks ma powstać do 2024 r. w ramach realizowanego Programu Rozwoju Petrochemii i ruszyć w 2025 r. Umowy związane z inwestycją płocki koncern zawarł ze spółkami: koreańską - Hyundai Engineering oraz hiszpańską - Técnicas Reunidas.