PKN Orlen chwali się zyskami za 2019 r. Obajtek: Wzmacniamy nasze przewagi

Rekordowy przerób ropy, wyższy niż przed rokiem zysk operacyjny. PKN Orlen podał wyniki finansowe za ubiegły rok. Są one bardzo dobre, choć zysk netto jest niższy niż w 2018 roku.

Miniony rok był czasem ważnych inwestycji i procesów biznesowych mających na celu budowę wartości PKN Orlen w długiej perspektywie. Łącznie na inwestycje w 2019 roku koncern przeznaczył 5,4 mld złotych.W 2019 roku w obszarze produkcji zakończono inwestycje Metatezy w Płocku i PPF Splitter w Możejkach. Rozpoczęto rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów, budowę instalacji glikolu propylenowego, dokonano zakupu licencji i projektu bazowego dla instalacji bioetanolu II generacji, a także kontynuowano realizację Programu Rozwoju Petrochemii oraz uruchomiono budowę instalacji Visbreakingu.Realizowane były kolejne etapy prac związane z przygotowaniem do inwestycji w morskie farmy wiatrowe, prowadzono m.in. badania środowiskowe, badania wietrzności oraz budowy geologicznej dna morza. Rozpoczęto proces wyboru projektanta morskiej farmy wiatrowej, finalizowany jest również proces pozyskiwania partnera do realizacji inwestycji.W obszarze akwizycji kontynuowano proces przejęcia kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos, a także ogłoszono wezwanie do sprzedaży 100 proc. akcji Grupy Energa. W 2019 roku kontynuowano dywersyfikację kierunków dostaw ropy naftowej. Koncern utrzymał rating inwestycyjny Fitch i Moody’s, a także, zgodnie z zapowiedziami, wypłacił dywidendę w wysokości 1,5 mld zł, czyli 3,5 zł na akcję. Zadłużenie netto koncernu na koniec 2019 roku wynosiło 2,4 mld zł i zostało zredukowane o 3,2 mld zł w stosunku do stanu na koniec 2018 roku.