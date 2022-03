PKN Orlen: fuzja nierozerwalnie związana z bezpieczeństwem energetycznym regionu

Proces połączenia i powstania jednego silnego koncernu multienergetycznego jest nierozerwalnie związany z bezpieczeństwem energetycznym nie tylko Polski, ale całego regionu, w tym m.in. Litwy, Łotwy, Estonii, a także Czech i Słowacji - odpowiada PKN Orlen na komentarz byłego prezesa Grupy Lotos Pawła Olechnowicza, który apeluje o wycofanie się z transakcji w obliczu napaści Rosji na Ukrainę.

Przypomnijmy, że Paweł Olechnowicz, który przez w latach 2002 - 2016 zasiadał w fotelu prezesa Grupy Lotos, stanowczo sprzeciwia się przejęciu gdańskiego koncernu przez PKN Orlen.

- W obliczu napaści Rosji na Ukrainę musimy bezwzględnie wycofać się z transakcji sprzedaży Lotosu firmom w jakikolwiek powiązaniach z agresorem. Zablokować koncepcję grożącą bezpieczeństwu polskiej gospodarki. Kontynuacja przygotowań do tej transakcji będzie szkodliwa dla Polski i wzbudzi zdumienie oraz krytykę świata, który potępia agresora - przekonuje w swoim komentarzu Paweł Olechnowicz.

W odpowiedzi na jego słowa PKN Orlen podkreśla, że proces połączenia i powstania jednego silnego koncernu multienergetycznego jest nierozerwalnie związany z bezpieczeństwem energetycznym nie tylko Polski, ale całego regionu, w tym m.in. Litwy, Łotwy, Estonii, a także Czech i Słowacji.

Poniżej zamieszczamy komentarz płockiego koncernu.

"Celem fuzji jest budowa silnego koncernu multienergetycznego z przychodami na poziomie ponad 200 mld zł rocznie (dla przykładu OMV ma przychody na poziomie 35,5 mln euro, a węgierski MOL, notowany na GPW, na poziomie 19,6 mln dolarów), który będzie z powodzeniem prowadził działalność biznesową na konkurencyjnym rynku.

Nie ma to nic wspólnego z tezami głoszonymi przez osoby kwestionujące fuzję, które kierują się wyłącznie interesem politycznym, nie zważając na polską rację stanu. Warto pamiętać, że wielu obecnych przeciwników fuzji przed laty nie widziało problemu w połączeniu PKN Orlen i Grupy Lotos, a nawet sprzedaży całego Lotos.

Tylko silny koncern będzie w stanie realizować inwestycje wpisujące się w zeroemisyjną gospodarkę. Finalizacja procesu fuzji to jedyna szansa na to, żeby Polacy mieli dostęp do zielonej energii w akceptowalnych cenach, a także na długofalową stabilizację cen na rynku.

Fuzja to złożony i trudny proces. Negocjacje prowadzone przez PKN Orlen z partnerami nie były łatwe. Wysłane zostały oferty do ok. 30 firm z całego świata, w tym tych największych. Ostatecznie z ośmioma z nich podpisane zostały porozumienia o współpracy, a z sześcioma rozpoczęto negocjacje. PKN Orlen wybrał firmy, których oferty były najlepsze.

Fundamentem fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos jest umowa z Saudi Aramco. Oznacza ona zacieśnienie relacji PKN Orlen ze stabilnym partnerem, największym koncernem paliwowym na świecie, z ogromnym doświadczeniem i technologiami, które umożliwią dalszy dynamiczny rozwój połączonego koncernu. Równolegle podpisano umowy dotyczące wspólnych projektów w obszarze petrochemii i R&D. Współpraca z Saudi Aramco oznacza również zwiększenie dostaw ropy. Dostawy z kierunku arabskiego, już po połączeniu z Grupą Lotos, osiągną aż 45 proc. łącznego zapotrzebowania nowej Grupy Orlen. Dla koncernu to pewne źródło stabilnej jakościowo ropy naftowej, a z punktu widzenia polskiej gospodarki dalsza dywersyfikacja kierunków dostaw.

Trzeba pamiętać, że działalność Grupy Lotos nie jest zdywersyfikowana i opiera się wyłącznie na rynkach paliwowych. Spółka nie posiada alternatyw dla przerobu ropy w paliwa, nie ma rozwiniętej petrochemii. To oznacza, że w wyniku zachodzących zmian na rynku jej działalność będzie bardziej narażona na skutki transformacji energetycznej, która nastąpi w najbliższych latach. Kluczowe dla gdańskiej rafinerii jest więc połączenie z PKN Orlen, a tym samym możliwość przerobu ropy także na produkty petrochemiczne, m.in. polimery, czyli plastiki. W ten sposób zyska ona nowe, długoterminowe szanse rozwojowe. To ważne tym bardziej, że przy obecnych uwarunkowaniach pojedyncze, małe rafinerie będą tracić na znaczeniu. Od 2008 r. lat w Europie zamknięto 30 rafinerii, w tym 5 tylko od czasu wybuchu pandemii.

Z kolei realizacja środków zaradczych w obszarze detalicznym umożliwi połączonemu koncernowi ekspansję geograficzną poprzez wymianę aktywów na rynkach, które są kluczowe z punktu widzenia strategii całej Grupy Orlen. Od początku podkreślaliśmy, że priorytetowa jest wymiana aktywów. Dzięki transakcji, PKN Orlen zyska 144 stacje paliw na Węgrzech, co przybliży Koncern do realizacji założeń strategicznych i ułatwi ekspansję na kolejne rynki Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach jednej transakcji wymiany aktywów, PKN Orlen uzyska ponad 7% udział na rynku węgierskim i będzie czwartym koncernem na tym rynku pod względem liczby stacji. Transakcja otwiera PKN Orlen drogę do zakupu kolejnych stacji na Węgrzech. Koncern poszerzy również obecną sieć stacji na Słowacji o 41 nowych obiektów. Kluczowe dla PKN Orlen jest pozyskiwanie stacji w krajach, na terenie których ma już udziały w rynku hurtowym.

Należy dodać, że wartość przejmowanych przez Orlen aktywów od koncernu MOL w ramach warunków zaradczych jest na tym samym poziomie. Dodatkowo sieć Orlen zasili ok. 100 stacji pod marką Lotos, które nie zostaną włączone w pakiet środków zaradczych wymagany przez Komisję Europejską. Część środków, pozyskanych ze sprzedaży stacji paliw przeznaczona zostanie na pozyskanie kolejnych 100 stacji w regionie, zgodnie z założeniami strategicznymi. Łącznie zatem będzie to prawie 400 nowych stacji wspierających sprzedaż i wzmacniających rozpoznawalność marki Orlen na kilku kluczowych rynkach. Równolegle PKN Orlen planuje dalszą ekspansję, tak aby zgodnie ze strategią, do 2030 roku w regionie pod polską marką Orlen działało co najmniej 3,5 tysiąca stacji.

Jednocześnie należy podkreślić, że w zawartych umowach są zapisy zabezpieczające. Dotyczą m.in. dostaw paliw na stacje z rafinerii w Gdańsku oraz rafinerii w Płocku. Zabezpieczone jest również ryzyko niekontrolowanego dalszego zbycia nabywanych przez partnerów aktywów. W umowach są odpowiednie zapisy w tym zakresie" - czytamy w oświadczeniu PKN Orlen.