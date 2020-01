PKN Orlen i Płock będą rozwijać transport z napędem na wodór

PKN Orlen dostarczy wodór, zapewniając paliwo dla transportu miejskiego, a Płock kupi autobusy niskoemisyjne przystosowane do takiego napędu - zakłada projekt, w sprawie którego PKN Orlen i Urząd Miasta Płocka podpisały w środę list intencyjny.

"PKN Orlen ma dostarczyć wodór, zapewniając to paliwo dla transportu miejskiego, oraz ma wybudować stacje zasilania. Płock ma wyposażyć miasto w autobusy o napędzie wodorowym, niskoemisyjne" - powiedział po podpisaniu listu członek zarządu płockiego koncernu ds. operacyjnych Józef Węgrecki.

Jak przyznał, PKN Orlen będzie chciał wykorzystywać m.in. wodór wytwarzany w Anwilu, spółce zależnej płockiego koncernu. Pierwsza stacja wodoru ma powstać we Włocławku wraz hubem produkcyjnym w I kwartale 2021 r.

"Paliwo wodorowe to być może przyszłość, nie tylko transportu komunalnego, ale transportu w ogóle. Dzisiaj rozpoczynamy długą drogę. Cieszę się, że możemy robić to wspólnie i w efekcie za dwa, trzy, może cztery lata mieć transport zeroemisyjny, mega ekologiczny" - podkreślił prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Dodał, iż miasto to będzie musiało postarać się o wsparcie ze środków zewnętrznych, najprawdopodobniej unijnych, aby odnawiając, dostosować jednocześnie tabor komunikacji publicznej do paliwa wodorowego.



W 2021 r. w biorafinerii w Trzebini uruchomimy instalację doczyszczania wodoru, która pozwoli nam na wprowadzenie tego paliwa na rynek. Dziś podpisaliśmy porozumienie z miastem Płock, którego efektem ma być stworzenie infrastruktury wodorowej dla transportu publicznego pic.twitter.com/rd5e5KCbxO — ORLEN (@PKN_ORLEN) January 29, 2020

W październiku 2019 r. podobny listy intencyjny - o współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego napędzanego wodorem - płocki koncern podpisał z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.

PKN Orlen informował wówczas, że podjął decyzję o budowie instalacji do doczyszczania wodoru, który następnie wykorzystywany będzie do napędu samochodów i autobusów elektrycznych nie tylko w obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Koncern wyjaśniał, że instalacja powstanie w zakładzie w Trzebini, należącym do spółki Orlen Południe, a rozpoczęcie produkcji czystego paliwa wodorowego planowane jest w 2021 r.