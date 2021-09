PKN Orlen liderem Mazowieckiej Doliny Wodorowej

PKN Orlen objął rolę lidera w tworzeniu Mazowieckiej Doliny Wodorowej, do której będzie należeć 16 podmiotów mających już doświadczenie w rozwijaniu tej technologii. Koncern będzie odpowiedzialny m.in. za powołanie Doliny, określenie jej celów i przygotowanie strategii działania. To element realizacji strategii koncernu do 2030 roku, która zakłada umocnienie pozycji na rynku paliw alternatywnych.