PKN Orlen planuje analizę rynku w zakresie zakupu i logistyki produktów pozapaliwowych w sprzedaży on-line

PKN Orlen planuje przeprowadzenie analizy rynku wśród dystrybutorów i hurtowników w zakresie zakupu i logistyki produktów pozapaliwowych oferowanych w ramach sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej w modelu dropshippingowym na potrzeby płockiego koncernu.

W związku projektem, dotyczącym zakupu i logistyki produktów pozapaliwowych oferowanych w ramach sprzedaży on-line, PKN Orlen ogłosił zapytanie o informację - zgłoszenia w ramach tego postepowania można składać do 17 maja.

Jak wyjaśniono w ogłoszeniu, zapytanie o informację "ma na celu analizę rynku oraz jest pierwszym etapem wyboru dystrybutorów, hurtowników w zakresie zakupu i logistyki produktów pozapaliwowych oferowanych w ramach sprzedaży on-line za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej lub aplikacji mobilnej w modelu dropshippingowym na potrzeby PKN Orlen".

"Przedmiotem projektu jest wyłonienie oferenta, który zapewni dostępność wybranych kategorii produktów pozapaliwowych oraz ich logistyki do wskazanych przez Orlen punktów dostaw w ramach sprzedaży on-line za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej lub aplikacji mobilnej" - uściślono w dokumentacji postępowania.

Odnosząc się do przykładowego zakresu przyszłej współpracy, płocki koncern wymienił m.in. współpracę w modelu B2B "w połączeniu z realizacją zamówień klientów sklepu internetowego Orlen w modelu dropshippingowym", dostawy towarów do punktu wskazanego zgodnie ze złożonym zamówieniem oraz obsługę i realizację zwrotów lub reklamacji. Jedną z opcji wskazanych w dokumentacji obecnego postępowania jest także "zapewnienie możliwości systemowego śledzenia przesyłek realizowanych przez oferenta dla zamówień klientów sklepu internetowego należącego do Orlen".

W zapytaniu o informację w zakresie zakupu i logistyki produktów pozapaliwowych oferowanych w ramach sprzedaży on-line, PKN Orlen zastrzegł, iż udostępnienie danych logistycznych oraz możliwość złożenia ofert handlowych będzie możliwe w drugim etapie procesu, w ramach zamkniętego postępowania.