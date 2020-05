PKN Orlen przekazał do Watykanu środki ochrony do walki z pandemią

PKN Orlen przekazał do Watykanu i Urzędu Dobroczynności Apostolskiej środki ochrony niezbędne do walki z pandemią koronawirusa. Darowizna trafi do najbardziej potrzebujących, którzy są pod opieką Jałmużnika Papieskiego – Kardynała Konrada Krajewskiego - podał koncern.

PKN Orlen podkreślił, że dzięki przekazanej pomocy "instytucja, na czele której stoi Jałmużnik Papieski, będzie mogła wesprzeć najbardziej narażonych na kontakt z pandemią", ponieważ środki ochrony otrzymają m.in. jednostki Żandarmerii Watykańskiej, Gwardia Szwajcarska i przede wszystkim potrzebujący - bezdomni, migranci, pacjenci domu opieki.

"PKN Orlen przekazał na rzecz Watykanu i Urzędu Dobroczynności Apostolskiej środki ochrony niezbędne do walki z pandemią koronawirusa. Darowizna trafi do najbardziej potrzebujących, którzy pozostają pod bezpośrednią opieką Jałmużnika Papieskiego - Kardynała Konrada Krajewskiego" - oznajmił w piątek płocki koncern. Zaznaczył przy tym, że w koordynację działań zaangażowało się Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz polska ambasada przy Stolicy Apostolskiej.

"Od początku trwania pandemii aktywnie zaangażowaliśmy się w walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce. Jednak ta bezprecedensowa sytuacja, w której znalazł się świat wymaga międzynarodowej solidarności. Po rozmowie pana prezydenta Andrzeja Dudy z papieżem Franciszkiem podjęliśmy decyzję o wsparciu działań prowadzonych przez Stolicę Apostolską na rzecz najbardziej potrzebujących" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w piątkowym komunikacie spółki.

Koncern przekazał 705 tys. masek jednorazowych, 30 tys. masek polskiej firmy Brubeck, 3,6 tys. sztuk płynu do dezynfekcji rąk o pojemności 5 litrów, 3,2 tys. sztuk płynu do dezynfekcji powierzchni o pojemności 5 litrów oraz 10 tys. kombinezonów ochronnych.

"Składam wyrazy ogromnej wdzięczności dla władz Polski, pana prezydenta Andrzeja Dudy i Zarządu PKN Orlen pod kierownictwem pana prezesa Daniela Obajtka za niesienie pomocy humanitarnej dla Stolicy Apostolskiej, która razem z Republiką Włoch, zmaga się z pandemią COVID-19" - powiedział Janusz Kotański, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, którego wypowiedź cytuje komunikat płockiego koncernu.

Jak podkreślił, "Polska potwierdza swą solidarność z tymi, którzy najbardziej potrzebują pomocy". "Otrzymane dary w postaci masek i kombinezonów ochronnych oraz płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni trafią za pośrednictwem Jałmużnika Papieskiego do osób najbardziej potrzebujących" - zapowiedział ambasador.

PKN Orlen zaznaczył, że "udzielone wsparcie w postaci środków ochrony to przede wszystkim wyraz społecznej odpowiedzialności międzynarodowego koncernu w obliczu pandemii". Przypomniał też, że wcześniej koncern wysłał również środki ochrony osobistej na Litwę, które zostaną przekazane na potrzeby litewskiego rządu oraz najbardziej potrzebujących instytucji.