PKN Orlen rusza z projektem rozbudowy zdolności produkcyjnych fenolu

PKN Orlen rozpoczyna projekt inwestycyjny, który pozwoli zwiększyć produkcję fenolu. Jak podał płocki koncern, podpisano już umowę na licencję, a w najbliższych miesiącach przewidywany jest wybór wykonawcy przedsięwzięcia w formule „pod klucz”.

PKN Orlen podkreślił, że trwają jednocześnie "intensywne prace związane z budową Centrum Badawczo-Rozwojowego, które zostanie otwarte jeszcze w tym roku".

Koncern ocenił, że inwestycja ta, która realizowana jest w Płocku, "umożliwi rozwój i wdrażanie własnych technologii".

Jak wyjaśnił, w ośrodku będą m.in. przeprowadzane testy usprawniające procesy technologiczne, a także udoskonalające produkty i optymalizujące koszty.

Informując o swych planach dotyczących rozbudowy zdolności produkcyjnych fenolu, PKN Orlen podkreślił, iż projekt ten jest kolejnym etapem ogłoszonego jeszcze w 2018 r. Program Rozwoju Petrochemii, w ramach którego strategiczne inwestycje mają zostać zrealizowane do końca 2023 r. Koncern przypomniał, że fenol znajduje zastosowanie głównie w przemyśle tworzyw sztucznych i włókien syntetycznych, żywic oraz farmaceutycznym, a także przy produkcji środków ochrony roślin.



"Zgodnie z zapowiedziami inwestujemy w rozwój segmentu petrochemicznego tak, aby wzmacniać naszą pozycję na europejskim rynku i zwiększać przychody dla akcjonariuszy w długiej perspektywie. Przy obecnych uwarunkowaniach makroekonomicznych szacowany dodatkowy zysk operacyjny po finalizacji całego Programu Rozwoju Petrochemii to aż 1,5 mld zł rocznie. Realizowane inwestycje we wszystkich obszarach działalności i co za tym idzie budowa koncernu multienergetycznego będą wspierać rozwój firmy, polskiej gospodarki, ale przyniosą też wymierne korzyści klientom" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany we wtorkowym komunikacie spółki.

Jak podkreślił koncern, obecnie moce produkcyjne fenolu w jego zakładzie głównym Płocku to ok. 46 tys. ton rocznie, natomiast w przypadku realizacji inwestycji i budowy nowego kompleksu fenolu, moce te zwiększyłyby się do ok. 200 tys. ton rocznie.